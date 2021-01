L1 - Lyon arrache la victoire face à Bordeaux et prend la tête du championnat (analyse et notes)

L'Olympique Lyonnais s'impose face aux Girondins de Bordeaux (2-1) pour cette ouverture de la 22ème journée de Ligue 1. Karl Toko Ekambi (31ème) et Léo Dubois (92ème) sont les buteurs des Gones, Samuel Kalu est celui des Girondins (54ème).

Ligue 1 - 22e Journée Lyon 2 - 11 - 0 Bordeaux K. Toko Ekambi 32'

L. Dubois 92'

55' S. Kalu



LE FAIT DU MATCH

Un Bordeaux à réaction. Pourtant sur une série de deux victoires consécutives et un match nul, les hommes de Jean-Louis Gasset semblaient intimidés par leur adversaire du soir durant la première période. À l'inverse de ce qu'ils ont montré ces dernières semaines, les Girondins n'étaient pas très entreprenants et n'arrivaient pas à mettre en danger la défense lyonnaise. Privés du ballon pendant la majeure partie du temps (39% de possession à la mi-temps), Hatem Ben Afa et ses coéquipiers ne sont pas parvenus à exploiter le moindre contre. À la mi-temps, les Bordelais rentrent au vestiaires en ayant tenté qu'une seule frappe. En seconde période ils reviennent avec d'autres ambitions et prennent à la gorge les Gones. Sur leur première frappe cadrée du match les Girondins de Bordeaux égalisent (54ème). Un réveil qui ne pourra pas empêcher Lyon de prendre les trois points dans le temps additionnel (92ème).

LES BUTS

1-0 (31ème) : L'OL ouvre le score ! Memphis Depay joue rapidement un corner tiré de la gauche vers la droite ce qui surprend Koscielny. Le défenseur central des Girondins remet involontairement le ballon sur Toko-Ekambi. L'avant-centre lyonnais est seul aux six mètres et ajuste à bout portant Benoit Costil.

1-1 (54ème) : Égalisation des Girondins ! Yacine Adli coupe une passe aux 25 mètres puis pénètre dans la surface. Le milieu de terrain bordelais décale Oudin sur sa gauche qui semble manquer son centre mais arrive quand même à trouver Samuel Kalu. Sans contrôler, le Nigérian fusille Anthony Lopes du pied gauche.

2-1 (92ème) : Le but de la victoire pour l'OL ! Maxwel Cornet centre au second poteau et trouve Léo Dubois. L'arrière droit lyonnais est excentré mais tente un centre-tir qui vient trouver la lucarne opposée de Costil avec l'aide du poteau.

L'HOMME DU MATCH

Yacine Adli, le métronome. Ca devait être le rôle d'Hatem Ben Arfa mais Yassine Adli semble se plaire dans le rôle de meneur de jeu. Pourtant placé ce soir en milieu défensif, l'ancien parisien a souvent pris à son compte le jeu des Girondins de Bordeaux. Le milieu de terrain de 20 ans a régulièrement apporté le surnombre et a su amener une touche de technique dans une attaque bordelaise qui en manquait beaucoup. S'il n'a pas été décisif, l'international U20 français s'est offert l'avant dernière passe sur l'égalisation bordelaise où il décale très intelligemment Rémi Oudin qui n'avait plus qu'à servir Kalu seul dans la surface.

LES CONSÉQUENCES

L'Olympique Lyonnais envoie un signal fort au Paris Saint-Germain et à Lille avec cette victoire. Les Gones (1er, 46 points) prennent provisoirement la tête du championnat et comptent désormais sept points d'avance sur la quatrième place. Jason Denayer est sorti sur blessure en première période (23ème).

Les Girondins de Bordeaux retombent dans leurs travers et ratent une occasion de mettre la pression sur leurs concurrents aux places européennes. Les hommes de Jean-Louis Gasset (7ème, 32 points) sont à sept points de la quatrième place.