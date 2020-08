L1 - Lyon - Dijon : les compos de départ

Voici les compositions d'équipes officielles de Lyon et Dijon pour ce match d'ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Un peu plus d'une semaine après la fin de son aventure en Ligue des Champions, et pour ce qui est son premier match de championnat cette saison (la 1ère journée face à Montpellier a été reportée à mi-septembre), l'OL se présente avec son équipe-type, à l'exception de Houssem Aouar, testé positif au coronavirus et qui ne figure donc pas sur la feuille de match. Le coup d'envoi sera donné à 21h au Groupama Stadium.

Ligue 1 - 2e Journée Lyon 4 - 13 - 1 Dijon M. Depay (P.) 39'

W. Lautoa (CSC) 45'

M. Depay 46'

M. Depay (P.) 66'

14' A. Scheidler



OLYMPIQUE LYONNAIS - DIJON FCO

Lyon : A.Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, B.Guimaraes, Cornet - M.Dembélé, M.Depay, Toko Ekambi.

Dijon : Gomis - Chafik, Ecuele Manga, Lautoa, Ngouyamsa - Marié, Ndong, Amalfitano - Dina Ebimbe, Scheidler, Chouiar.