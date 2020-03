L1 - Lyon enfonce Saint-Etienne et s'adjuge le derby (résumé et notes)

Lyon a empoché une victoire logique dans le derby face à St-Etienne, qui lui permet de se hisser dans le top 5 de la Ligue 1. Les Verts, eux, continuent de glisser vers le fond du classement.

Ligue 1 - 27e Journée Lyon 2 - 01 - 0 Saint-Etienne M. Dembélé 27'

M. Dembélé (P.) 90' +6



Semaine de rêve à Lyon. Quatre jours après leur victoire sur la Juventus Turin (1-0 en 8e de finale aller de la Champions League), les pensionnaires du Groupama Stadium ont enchaîné avec un nouveau succès dans le derby face à St-Etienne (2-0). Les 55 000 personnes massées dans l’enceinte de Décines ne renieront évidemment pas ce succès, qui leur permet de récupérer la suprématie régionale après la défaite du match aller (1-0 à Geoffroy-Guichard le 6 octobre) et replace leur équipe dans le top 5 du classement, mais n’ont pas vécu une aussi folle soirée que mercredi.

Sans surprise, l’adversité proposée par Loïs Diony et ses coéquipiers n’était pas la même que celle de CR7 et sa bande. Les Verts, en crise, incapables de gagner en Ligue 1 depuis plus d’un mois (5 défaites et 1 nul), ont affiché une fébrilité indigne d'une affiche de ce niveau-là, et ce dès le coup d’envoi. Il a pourtant fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir la première opportunité sérieuse de marquer pour l’OL, convertie par une tête de Moussa Dembélé sur un coup-franc bien frappé par Terrier (27ème).

Deux buts refusés pour l'OL

Malgré une nette domination (78% de possession à la mi-temps), les hommes de Rudi Garcia ne sont pas parvenus à enfoncer le clou avant la pause et au retour des vestiaires, les Verts ont été les premiers à se montrer dangereux, certes timidement... Denis Bouanga, très discret dans le premier acte, a enfin pu mettre Anthony Lopes a contribution, mais le gardien portugais s’est interposé à deux reprises face à l’ancien lorientais, sur une frappe en angle fermé (58ème) et un coup-franc vicieux (74ème).

Entre temps, il s’était aussi passé des choses dans la surface stéphanoise, mais le VAR a fait annuler un but du bras de Lucas Tousart (64ème) et un fauchage de Moulin sur Dembélé, hors-jeu de quelques millimètres (67ème). Autre fausse joie pour le Groupama Stadium, un nouveau but refusé, cette fois à Karl Toko Ekambi, pour un hors-jeu de Dembélé qui était sur la trajectoire de sa frappe (80ème). La dernière pour le Groupama Stadium, qui a enfin pu exulter une deuxième fois quand Dembélé a transformé d’une panenka un pénalty sanctionnant une main volontaire de Kolodziejczak, sur un nouveau tir bien placé de Toko Ekambi (96ème).

Grâce à ces trois points, l'OL revient donc à la 5e place du classement, à égalité de points avec Montpellier (6e) et Monaco (7e) mais toujours à six et sept unités de Lille (4e) et Rennes (3e), qui ont aussi gagné ce week-end. Les Verts, qui concèdent là leur septième revers d'affilée à l'extérieur en championnat, continuent leur longue dégringolade vers les bas-fonds du classement. Heureusement pour eux, tous leurs poursuivants (Dijon, Nîmes, Amiens, Toulouse), autrement dit leurs concurrents pour le maintien, n'ont repris aucun point sur eux.