L1 - Lyon est champion d'automne après le nul contre Rennes ! (résumé et notes)

A l'occasion de la 19e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est déplacé sur la pelouse du Stade Rennais. Les Gones ont obtenu un point après avoir été menés (2-2). Avec ce match nul, les Lyonnais sont champions d'automne. Retour sur cette rencontre.

Ligue 1 - 19e Journée Rennes 2 - 21 - 0 Lyon C. Grenier 20'

B. Bourigeaud 55'

79' M. Depay

82' J. Denayer



Tout a bien commencé pour les locaux. Après plusieurs minutes de domination et de possession, les Rennais ont pris l'avantage grâce à Clément Grenier (0-1, 20e), suite à un bon ballon de Martin Terrier. Lyon est puni par ses anciens. Les visiteurs ont rapidement réagi, par l'intermédiaire d'Houssem Aouar, qui a buté sur Salin (22e), puis par Karl Toko-Ekambi, qui lui a trouvé le poteau du gardien breton (24e). Les hommes de Julien Stéphan sont revenus au vestiaire avec l'avantage au score (0-1).

Dans le second acte, les coéquipiers d'Eduardo Camavinga, titulaire pour cette rencontre, ont continué sur leur rythme de première mi-temps. Ils ont concrétisé leur domination une nouvelle fois peu avant l'heure de jeu, grâce à Benjamin Bourigeaud. Grenier a trouvé l'ailier sur la gauche, qui a centré en première intention. Le ballon, repoussé par Lopes, est revenu dans les pieds de Bourigeaud, qui a suivi et a conclu cette action d'une frappe puissante pour faire le break en faveur de Rennes (0-2, 59e). Quelques instants plus tard, Denayer a pensé réduire l'écart suite à un corner de Depay, mais son but a été refusé après intervention de la VAR pour une faute de main (65e). Le Néerlandais s'est d'ailleurs illustré ensuite, avec une magnifique reprise de volée qui a redonné de l'espoir à l'OL (1-2, 79e). Ce but a motivé les Gones, et sur un coup-franc joué vite, Depay a trouvé Denayer qui a égalisé pour Lyon (2-2, 82e). Son but est cette fois-ci validé. Les Lyonnais ont inversé le cours du match en seulement 3 minutes. Avec ce match nul (2-2), Lyon est champion d'automne avec sa 1e place au classement (40 points), tandis que Rennes est 4e (33 points).

L'HOMME DU MATCH

Memphis Depay : Décisif. Buteur dans un premier temps après une magnifique reprise de volée (79e), passeur décisif ensuite pour Denayer (82e), le Néerlandais a été important dans ce match. L'attaquant a permis à l'OL d'arracher un point et donc d'être champion d'automne.