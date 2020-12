L1 - Lyon perd des points face à Brest au terme d'un match fou ! (analyse et notes)

Dominé par une équipe lyonnaise en confiance après la victoire à Paris dimanche dernier, le Stade Brestois, réduit à 10 en fin de match, a tenu en échec l'Olympique Lyonnais au terme d'un match fou (2-2) ce mercredi soir, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Avec ce match nul, les Gones sont 3es (30 points), tandis que les Bretons sont 10es (22 points).

Ligue 1 - 15e Journée Lyon 2 - 20 - 1 Brest M. Depay (P.) 69'

M. Cornet 81'

39' Anthony Lopes (CSC)

93' R. Faivre (P.)



LE FAIT DU MATCH

Après un mauvais ballon en retrait de Cornet, son coéquipier Denayer s'est désintéressé et a laissé le ballon pour son gardien. Trop court, le Portugais percute Mounié dans la surface et ne laisse pas le choix à l'arbitre de désigner le point de pénalty. Le pénalty, d'abord tiré par Chardonnet et repoussé par Lopes, a dû être retiré car le Portugais a quitté sa ligne de but avant le tir du Brestois. Le deuxième essai est le bon, car Faivre a cette fois-ci transformé le tir au but, permettant à lui et ses coéquipiers d'arracher le point du match nul en toute fin de match.

LES BUTS

0-1 (39e) : Sur une contre-attaque de Brest, Honorat trouve Philippoteaux sur le côté droit. Aux abords de la surface, l'ailier breton n'est pas attaqué et peut enchaîner du pied gauche. Sa frappe trouve le poteau mais elle rebondit sur le dos d'Anthony Lopes, pour finir au fond des filets du gardien portugais.

1-1 (69e) : Suite à une faute de Jean-Kevin Duverne sur Memphis Depay dans la surface de réparation, ce dernier transforme son pénalty, en prenant à contrepied Gautier Larsonneur.

2-1 (81e) : Après une passe de Cherki à Aouar au point de penalty, le milieu de terrain des Gones a subtilement fait une talonnade pour Maxwell Cornet au second poteau, qui ajuste Larsonneur à ras de terre pour donner l'avantage aux Gones.

2-2 (93e) : Suite à une faute provoquée par Lopes qui a percuté Mounié dans la surface, Chardonnet tente sa chance sur le pénalty mais le gardien portugais stoppe sa tentative. Toutefois, Lopes n'a pas les pieds sur la ligne et le pénalty est donc à retirer. Faivre ne tremble pas et transforme ce pénalty pour offrir le match nul au SB29.

L'HOMME DU MATCH

Gautier Larsonneur (Stade Brestois). Le gardien brestois a écoeuré les Gones ce soir, en repoussant bon nombre d'occasions des attaquants. Tout d'abord lors d'une frappe de Toko Ekambi (11e), puis devant Kadewere (16e, 57e), avant d'encore s'illustrer face à Dembélé en deuxième mi-temps notamment (56e). Il a fallu obtenir un pénalty de Depay et une inspiration d'Aouar pour que les Lyonnais trompent le portier breton ce soir. Grâce à sa solide prestation, les Brestois sont restés dans le match et ont pu repartir avec un point de Lyon.

LES CONSÉQUENCES

Avec ce match nul, les Lyonnais poursuivent leur belle série de 12 matchs sans défaite (7 victoires, 5 nuls) en Ligue 1, qui correspond à la plus longue série en cours dans l'élite. Les Gones, qui restaient sur une victoire au Parc des Princes face au PSG ce dimanche (0-1), ont été tenus en échec mais restent au coude à coude avec Lille et Paris, qui ont gagné ce soir. Lyon est 3e (30 points). Prochain rendez-vous pour les hommes de Rudi Garcia, le déplacement à Nice samedi soir (21h) à l'Allianz Riviera, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.

Pour Brest, c'est un bon résultat étant donné la physionomie de la rencontre. Les Bretons, avec cette égalité, sont 10es classement (21 points). Un bon point pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio, avant la réception de Montpellier dimanche prochain au stade Francis-Le-Blé (13h), dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1.