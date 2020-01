L1 - Lyon renverse Bordeaux (analyse et notes FCGB-OL)

Ultra dominateur mais mené contre le cours du jeu, l'Olympique Lyonnais a finalement et logiquement renversé les Girondins de Bordeaux (1-2), ce samedi après-midi dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 20e Journée Bordeaux 1 - 21 - 0 Lyon J. Briand 15'

50' M. Cornet

53' M. Dembélé



LE FAIT DU MATCH

Au retours des vestiaires, Lyon règle (un peu) la mire. Menés par des Girondins en souffrance mais ultra-réalistes, les protégés de Rudi Garcia ont retrouvé de l'adresse et de l'efficacité après la pause. Suffisant pour renverser, en l'espace de trois petites minutes, des Marine-et-Blanc dépassés dans les grandes largeurs et auteurs d'une prestation d'ensemble bien terne.

LES BUTS

1-0 (15ème) : Bordeaux ouvre la marque, l'énorme boulette de Joachim Andersen ! Pressé par Nicolas De Préville dans sa surface, le défenseur central danois cherche à jouer en retrait pour son gardien. Problème, Jimmy Briand a parfaitement senti le coup et, du bout du pied droit, parvient à devancer la sortie d'Anthony Lopes et propulser le cuir dans les filets. C'est le cinquième but inscrit par l'attaquant aquitain en Ligue 1 cette saison.

1-1 (50ème) : Lyon recolle ! Décalé sur le côté gauche, Maxwel Cornet n'est pas attaqué, à 20 mètres du but. L'ailier rhodanien se met alors sur son pied droit et décoche une frappe enroulée, déviée par le pied de Youssouf Sabaly. Le ballon va se loger au ras du poteau droit de Benoît Costil, surpris et cloué sur ses appuis. C'est la troisième réalisation marquée par l'ailier des Gones en Ligue 1 cette saison.

1-2 (53ème) : Lyon prend les devants ! La défense lyonnaise récupère le ballon proche de sa surface et se fend d'une belle sortie de balle. Maxwel Cornet est trouvé dans le couloir gauche puis provoque l'axe défensif aquitain avant de servir idéalement Moussa Dembélé, auteur d'un magnifique appel-contre-appel dans le dos de Pablo. Après un contrôle délicat, l'attaquant lyonnais trompe Benoît Costil d'un tir croisé du pied droit pour inscrire son onzième but de l'exercice.

L'HOMME DU MATCH

Maxwel Cornet (OL). Le numéro 27 des Gones a livré un match plein en Aquitaine. Très présent sur le front de l'attaque (76 ballons touchés, 3 passes clés, 7 centres, 2 grosses occasions créées), il a été récompensé de sa justesse technique (84% de passes réussies) et de ses nombreux efforts (7 duels remportés, 2 interceptions, 1 tacle) par le but de l'égalisation puis par une passe décisive sur la réalisation de la victoire.

LES CONSÉQUENCES

Dominés de bout en bout, les Girondins de Bordeaux ont fait illusion durant la première mi-temps, profitant des maladresses lyonnaises dans les deux surfaces. Mais, en début de seconde période, les Marine-et-Blanc ont fini par céder, de manière logique. La réalisation inscrite de près par Laurent Koscielny (84ème), finalement refusée pour un hors-jeu de position, pourrait certes laisser quelques regrets... Mais le léger sursaut d'orgueil en fin de partie s'est avéré trop tardif pour espérer mieux, ce que les Aquitains, treizièmes du classement (26 points) suite à ce revers, ne méritaient pas forcément.

Mené contre le cours du jeu à la pause, l'Olympique Lyonnais a retrouvé une petite partie de son efficacité lors du second acte pour inverser la tendance et arracher une victoire précieuse, la cinquième de la saison à l'extérieur. Si les Gones ont joué à se faire peur en fin de match, notamment en raison de plusieurs grosses occasions gâchées, ils repartent de leur périple en Aquitaine avec un succès amplement mérité, qui leur permet de remonter provisoirement à la cinquième place du classement (29 points).