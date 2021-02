L1 - Lyon s'impose à Dijon (résumé et notes)

À l'occasion de la 23e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est déplacé sur la pelouse de Dijon. Les hommes de Rudi Garcia ont dominé les Bourguignons (0-1), au terme d'un match maitrisé. Retour sur la rencontre.

Ligue 1 - 23e Journée Dijon 0 - 10 - 1 Lyon 22' Lucas Paqueta



Sur la pelouse du stade Gaston-Gérard, les Lyonnais ont rapidement pris le contrôle du ballon, comme à leur habitude. Ils ont d'ailleurs ouvert le score par l'intermédiaire de Lucas Paquetá, sur la première véritable occasion des Gones, à la suite d'une frappe pied gauche dans un face à face avec Racioppi (0-1, 22e). Il s'agit du 2e but cette saison du Brésilien. Les hommes de David Linarès ont réagi peu de temps après. Après une belle incursion sur le côté droit de Dina Ebimbe, l'ailier a centré pour Konaté, seul au point de pénalty, mais le Sénégalais a manqué le cadre (31e). Dina Ebimbe, très remuant dans cette rencontre, s'est une nouvelle fois montré dangereux suite à une frappe, finalement détournée par Lopes peu de temps après (36e). Lui et ses coéquipiers ont agi en contre-attaque et ont laissé le jeu à l'OL, attendant une erreur des coéquipiers de Memphis Depay. Avantage Lyon à la pause (0-1).

Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont été les premiers à se montrer dangereux. Suite à un bon centre de Dubois, Depay a repris le ballon de la tête mais a buté sur un superbe arrêt de Racioppi. Le ballon a finalement atterri dans les pieds de Paquetá, qui a tenté sa chance de loin, mais encore une fois le tir est arrêté par le portier dijonnais, en forme ce soir (53e). Comme en première mi-temps, les Dijonnais ont réagi après une vingtaine de minutes jouées. Cette fois-ci, c'est par l'intermédiaire de Celina, entré en jeu, mais la frappe de l'attaquant est facilement captée par Lopes (64e). Peu d'occasions ensuite, la maîtrise technique des Lyonnais a suffi pour remporter ce match, malgré la volonté de jouer des locaux qui n'a pas été récompensée. Avec cette victoire (0-1), la 3e de suite, l'OL est 2e (49 points), tandis que le DFCO est 19e (15 points).