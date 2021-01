L1 - Lyon s'impose face au RC Lens et reste en tête du championnat (résumé et notes)

Après une première heure de jeu maitrisée, l'Olympique Lyonnais s'est fait peur, mais l'emporte finalement (3-2) face au RC Lens. L'OL conforte sa première place au terme de cette 18ème journée de Ligue 1 et creuse l'écart sur ses concurrents direct.

Ligue 1 - 18e Journée Lyon 3 - 21 - 0 Lens M. Depay 39'

S. Fortès (CSC) 46'

M. Depay (P.) 52'

56' F. Sotoca

89' C. Doucoure



Le rouleau compresseur lyonnais continue de sévir. Opposé à une équipe du RC Lens, septième au coup d'envoi, l'OL a affirmé son statut de leader. Dès le début de la rencontre les hommes de Garcia ont affiché le même visage que les semaines précédentes : celui d'une équipe joueuse et sûre de ses forces. L'Olympique Lyonnais va très vite se procurer des occasions notamment grâce à la justesse technique de Paqueta. Le brésilien lance parfaitement Cornet dans la profondeur mais l'ailier ivoirien perd son face à face avec Leca (7ème). Son homologue lyonnais Anthony Lopes va lui aussi se montrer décisif au quart d'heure de jeu en repoussant une frappe de Claus en corner. Malgré cette occasion concédée Lyon contrôle et Aouar met Leca à contribution (24ème). Le portier nordiste repousse une nouvelle fois, mais va être contraint de s'incliner juste avant la pause. Au milieu du terrain, Memphis trouve un relai avec Paqueta. Kadewere fait mine de dévier la passe du brésilien, mais laisse filer pour Depay dont le plat du pied trompe Leca (40ème). Lyon est logiquement devant à la pause.

Lyon se met à l'abri puis subit

Dès le retour des vestiaires l'OL va se mettre à l'abri. Suite à une belle action, Dubois est décalé côté droit et centre au premier poteau. Son ballon est repoussé des poings par Leca sur le dos du malheureux Fortes qui marque contre son camp (46ème). Après avoir fait le break, Lyon va se mettre à l'abri sur pénalty. Cornet est fauché par Leca dans la surface. Memphis s'en charge et envoie une lourde frappe croisée pour le 3-0 (52ème). Alors qu'ils se pensaient à l'abri, les rhodaniens vont concéder la réduction du score après une frappe enroulée de Sotoca (56ème). Ce but galvanise alors les lensois beaucoup plus haut sur le terrain. Lyon laisse le ballon aux Sang et Or qui se créent de micro-opportunités. Alors qu'on pensait Lyon capable de gérer ce temps faible sans s'affoler, Doucouré va relancer l'intérêt du match dans le temps additionnel. Après un joli travail de Kalimuendo, le milieu lensois catapulte le ballon dans la lucarne de Lopes (90'). Un magnifique but finalement vain puisque l'OL ne craquera pas. Avec ce succès, l'Olympique Lyonnais porte ainsi à 15 son nombre de matchs sans défaite. Une bonne opération car dans le même temps Lille s'est incliné (1-2) face à Angers et que le PSG a été tenu en échec (1-1) à Saint-Étienne