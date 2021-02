L1 - Lyon se fait peur mais s'impose à Brest (résumé et notes)

En ouverture de la 26ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est imposé (2-3) sur la pelouse du Stade Brestois 29. Opportunistes, les rhodaniens ont su profiter des erreurs bretonnes, mais se sont fait peur en fin de match. Avec ce succès, l'OL s'installe provisoirement sur le fauteuil de leader du championnat.

Ligue 1 - 26e Journée Brest 2 - 30 - 3 Lyon B. Chardonnet 53'

I. Cardona 74'

9' Lucas Paqueta

29' H. Aouar

44' M. Depay (P.)



L'Olympique Lyonnais reprend sa marche en avant. Une semaine après sa défaite (1-2) face à Montpellier, l'équipe de Rudi Garcia a retrouvé le chemin de la victoire dans la douleur. Le début de la rencontre est d'ailleurs totalement à l'avantage des Finistériens qui se procurent la première occasion après 14 secondes de jeu. Décalé à l'entrée de la surface, Faivre envoie une lourde frappe du droit, mais Lopes se détend bien. Le portier portugais est une nouvelle fois mis à contribution deux minutes plus tard sur une tête de Mounié, mais il s'interpose de nouveau. Bien rentrés dans leur match, les hommes de Dall'Oglio se sabordent très vite. Cibois tente un crochet devant Paqueta, mais craque sous le pressing du brésilien qui récupère le ballon dans les pieds du gardien pour ensuite terminer dans le but vide (9ème).

Brest se plombe tout seul...

Cette bévue démobilise totalement le SB29 qui subit et concède un deuxième but à la demi heure de jeu à la suite d'une nouvelle erreur individuelle. Cette fois c'est Lasne qui perd le ballon face au pressing de Mendes. Le brésilien trouve Memphis au point de pénalty qui remise en pivot pour Aouar dont le plat du pied trompe Cibois (29ème). Le gardien breton est coupable d'une nouvelle maladresse et concède un pénalty juste avant la pause en fauchant Memphis dans la surface. Le néerlandais se fait justice lui même en prenant Cibois à contre pied (42ème).

... avant de croire à l'exploit

Au retour des vestiaires, Brest réduit la marque par l'intermédiaire de Chardonnet qui pique sa tête sur un centre d'Honorat (52ème). Les locaux commencent alors à tenir le ballon, mais s'exposent aux contres. Toko Ekambi manque d'abord le cadre (55ème) avant de perdre son face à face avec Cibois (63ème). L'OL ne parvient pas à se mettre définitivement à l'abri. Memphis touche même le poteau des brestois qui parviennent à revenir à un but. Sur un long ballon, Cardona profite d'un mauvais alignement de De Sciglio pour se présenter face à Lopes et remporte son duel pour relancer l'intérêt de la partie (75ème). Les coéquipiers de Steve Mounié tentent le tout pour le tout pour revenir face à des lyonnais totalement noyés, mais qui s'imposent tout de même au bout du suspens. L'OL s'empare donc de la première place. Brest reste 12ème avec 31 points.