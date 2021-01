L1 - M6 propose de diffuser des matches en attendant un nouveau diffuseur

Ce vendredi midi, nos confrères du quotidien Le Figaro révèlent que le groupe M6 a adressé un courrier à la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour retransmettre quelques matches de Ligue 1 en clair en attendant un nouveau diffuseur.

"Sans vouloir s'immiscer dans les discussions actuelles autour des droits de la Ligue 1 Uber Eats, nos chaînes n'ayant pas vocation à se porter acquéreurs de lots, nous souhaitions toutefois vous indiquer que nous suivons avec attention la situation et que nous pouvions mettre à votre disposition nos antennes pour la diffusion de tel ou tel match afin d'offrir de la visibilité à votre compétition et ses sponsors, éviter toute rupture de diffusion et assurer ainsi le lien social nécessaire autour de la diffusion de la Ligue 1", a écrit Nicolas de Tavernost, patron du groupe M6. Reste désormais à savoir si cette idée intéressera l'instance.

Pour rappel, le groupe Mediapro s'est engagé à continuer de diffuser les matches de championnat sur sa chaîne Téléfoot jusqu'au 31 janvier. Le groupe Canal +, pour sa part, a fait savoir qu'il rendait à la Ligue son lot (2 matches par journée, le samedi à 21 heures et le dimanche à 17 heures) à compter du 5 février et réclame un nouvel appel d'offres total pour les droits de la Ligue 1. En attendant, la chaîne cryptée a, elle, proposé une diffusion en pay per view (paiement au match), sur MyCanal.