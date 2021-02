L1 - Malgré deux rouges, l'OM tient bon face à Bordeaux (analyse et notes)

Dans un match bien décevant, qui a dérapé en début de deuxième mi-temps, les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille, pourtant réduit à 9, se sont séparés sur un match nul. Comme depuis 44 ans maintenant, l'OM n'a pas réussi à trouver la victoire en terres bordelaises...

Ligue 1 - 25e Journée Bordeaux 0 - 00 - 0 Marseille

LE FAIT DU MATCH

Ça chauffe en début de deuxième mi-temps. À défaut d'avoir vu du jeu en première mi-temps (5 frappes en tout, 0 cadrée), les 22 acteurs sont revenus avec de meilleures intentions au retour des vestiaires. À la 50ème d'abord, Koscielny oblige Costil à sortir une parade réflexe sur un coup-franc lointain de Thauvin, avant un raté de Valère Germain improbable quelques minutes plus tard. Sur le contre, le match dégénère avec un carton rouge (sévère) de l'arbitre pour Balerdi, qui annihile une action de but de Rémi Oudin (55ème). Quatre minutes plus tard, Benedetto découpe Koscielny et écope lui aussi d'un rouge. Bordeaux aurait pu, aussi, avoir un carton rouge à la suite d'une semelle d'Adli sur Nagatomo mais M.Brisard ne lui donne qu'un jaune.

L'HOMME DU MATCH

Valère Germain (OM) : son raté à la 55ème constitue, assurément, le tournant du match. Lancé dans la profondeur par Benedetto, l'attaquant se présente seul face aux cages de Costil et manque complètement sa frappe. Sur le contre, Balerdi est exclu (voir plus haut) et l'OM dit adieu aux rêves de victoires. À la 80ème, au terme d'une course, Germain échoue à nouveau avec une volée directement dans les tribunes du Matmut Atlantique.

LES CONSÉQUENCES

Depuis 1977, les Girondins de Bordeaux sont invaincus à domicile face à Marseille, et cette durée d'invincibilité durera une saison de plus. Malgré un match globalement mauvais, marqué par de nombreuses imprécisions des deux côtés, les Bordelais ont assuré l'essentiel : ne pas perdre. Les hommes de Gasset ont eu plusieurs grosses occasions, notamment par Hwang, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième. L'attaquant coréen touche d'ailleurs le poteau à la 58ème minute.

Côté phocéen, ce match nul a été bien compliqué. En grande difficulté dans le jeu, les hommes de Nasser Larguet ont eu une grosse occasion en début de deuxième mi-temps. Mais très vite, les Marseillais ont perdu la tête avec deux cartons rouges et ont fait le dos rond pour arracher un point. La longue série sans victoire à Bordeaux se poursuit et dure donc depuis 44 ans.