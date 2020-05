L1 - Maracineanu est prête à 'confier une mission' à Aulas

Entre la ministre des Sports Roxana Maracineanu et Jean-Michel Aulas, le jeu du chat et de la souris continue. Le président lyonnais multiplie les courriers et les sorties médiatiques dans le but de convaincre les instances françaises à faire machine arrière et relancer la saison de Ligue 1, mais le gouvernement et la ministre ne bronchent pas face à la forte insistance du patron rhodanien. Ce samedi soir, cette dernière a de nouveau évoqué le cas de 'JMA'.

"L’attitude de Jean-Michel Aulas me fait sourire et me fait poser des questions. Des courriers de lui, j’en reçois tous les jours. Arriver après la bataille c’est un peu tard. S’il défend l’intérêt général, je peux lui confier une mission" a-t-elle confié à Europe 1.