L1 - Margotton promet de belles surprises pour la future chaîne Téléfoot

Il y a quelques jours, TF1 et Mediapro ont annoncé leur association pour la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine. La majorité des rencontres du championnat de France seront diffusées sur la chaîne Téléfoot, crée par les deux groupes. Actuellement, les médias font leur mercato et la nouvelle chaîne devrait annoncer ses recrues dans les semaines à venir. Pour l'heure, le duo Bixente Lizarazu-Grégoire Margotton est déjà assuré d'être aux commentaires des principales affiches du dimanche soir. Dans un entretien pour Le Journal du Dimanche, ce dernier a promis de belles surprises au niveau du casting.

"Vous serez surpris. Au moment où certains acteurs des médias sportifs ont des difficultés, comme beaucoup d’autres malheureusement, c’est bien qu’un groupe sino-espagnol comme Mediapro propose du travail à des journalistes au chômage. Et je peux vous assurer que les amateurs de foot seront plus qu’agréablement surpris quand ils vont découvrir les incarnations de cette chaîne. Je suis, pour ma part, enthousiaste et fier que cette nouvelle chaîne s’appelle Téléfoot" a déclaré Margotton.