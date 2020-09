L1 - Marseille-Lille : Les compos probables

Cinquante-troisième match de l'histoire entre Marseille et Lille au Stade Vélodrome. L'OM, victorieux lors des deux premières journées et battu à Saint-Etienne ce jeudi (2-0), se doit de rebondir face à Lille ce soir lors de la clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Toujours privés de Jordan Amavi, suspendu face à Paris, les Phocéens devraient sans aucun doute dans un 4-3-3.

Exit Maxime Lopez en pointe, place sans aucun doute à Dario Benedetto enfin aligné aux côtés de Florian Thauvin et Dimitri Payet. Morgan Sanson, Boubacar Kamara et Valentin Rongier formeraient le trio du milieu pendant que l'axe défensif resterait identique aux derniers matchs : Bouna Sarr, Duje Caleta-Car, Alvaro, Sakai et Mandanda dans les buts.

Côté Lillois, du classique également. Mike Maignan solide gardien assurerait les cages derrière Celik, Fonte, Botman et Bradaric. Dans un probable 4-4-2, Ikoné, André, Sanches et Bamba devraient fournir les ballons au duo Yilmaz-David tout devant.

Ligue 1 - 4e Journée

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - LILLE OSC

Marseille : Mandanda (Cap.) - Sarr, Caleta-Car, Alvaro, Sakai - Rongier, Kamara, Sanson - Thauvin, Benedetto, Payet.

Lille : Maignan - Celik, Fonte (Cap.), Botman, Bradaric - Ikoné, André, Sanches, Bamba - Yilmaz, Bamba.