L1 - Marseille-Nîmes : les compos probables

L'Olympique de Marseille accueille le Nîmes Olympique ce samedi soir (20h45), pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1. Freinés à Metz le weekend passé (1-1), les Olympiens veulent finir en beauté devant leur public afin de conserver au minimum quatre points d'avance sur le LOSC. Suspendu pour cette rencontre, Strootman n'est pas dans le groupe. En l'absence du Néerlandais, Kamara devrait occuper le poste de sentinelle et laisser sa place à Caleta-Car en défense centrale. Pour le reste, André Villas-Boas devrait faire dans le traditionnel, avec un trident offensif composé de Payet, Benedetto et Sarr. Seule inconnue, la présence ou non de Mandanda, touché à la cheville face à Metz.

Les Crocos n'ont plus gagné depuis onze matchs en championnat et pointent à la dernière place. De plus, ils se déplacent au Vélodrome avec un groupe amoindri puisque Deaux, Fomba, Valls, Ben Amar et Depres sont blessés. Le jeune Denkey devrait occuper seul la pointe de l'attaque nîmoise. Derrière lui, il bénéficiera du soutien de Ferhat, Ripart et Philippoteaux.

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - NÎMES OLYMPIQUE

OM : Mandanda (C.) - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Sarr, Benedetto, Payet

NO : Bernardoni - Alakouch, Briançon (C.), Martinez, Miguel - Sarr, Valls - Ripart, Ferhat, Philippoteaux - Denkey