L1 - Match fou entre Dijon et Nantes, Rennes perd des points pour le podium : le récap' du multiplex

Des buts, de la tension, de l'agressivité, des retournements de situation... Le multiplex de la 24ème journée a été très animé.

Le Nîmes Olympique s'est offert le scalp de l'OGC Nice à l'Allianz Riviera. Malgré une ouverture du score précoce des Aiglons à la 6ème minute par Claude-Maurice, les Crocos ont profité d'une supériorité numérique (exclusion de Boudaoui) pendant une grosse heure pour faire la différence. Loïck Landre a égalisé juste avant la pause (43ème), puis Romain Philippoteaux a envoyé les Nîmois sur orbite (53ème). Le NO enchaine là sa 3ème victoire consécutive en Ligue 1.

Les Girondins de Bordeaux sont passés tout proche d'une nouvelle désillusion. Contrairement à la semaine passée, où ils avaient encaissé un match nul face à Brest (1-1) malgré une supériorité numérique, les hommes de Paulo Sousa sont venus à bout de Metz (2-1), réduits à 10 au bout de 8 minutes (Pajot). Avant ça, les Grenats avaient eu le temps d'ouvrir la marque par Niane (2ème), mais ont finalement craqué en deuxième mi-temps : Basic (51ème), Oudin (84ème).

Monaco s'est offert un succès précieux en fin de match grâce à son duo d'attaquants : Wissam Ben Yedder et Islam Slimani. Le premier a répondu à l'ouverture du score de Guirassy, tandis que le second a marqué dans les ultimes instants pour offrir à Moreno sa première victoire en Ligue 1. Dijon-Nantes a été le match le plus spectaculaire de la soirée avec un 3-3. Les Dijonnais, grâce à Mavididi, pensaient avoir fait le plus dur en marquant à la 89 ème minute, mais sur l'action suivante. Girotto a égalisé de la tête (90+1ème). Enfin, Rennes et Brest n'ont pas su trouver la faille (0-0).

LES RÉSULTATS DE LA 24E JOURNÉE DE L1

Vendredi 7 février

Angers - Lille : 0-2

Samedi 8 février

Marseille - Toulouse : 1-0

Dijon - Nantes : 3-3

Metz - Bordeaux : 1-2

Amiens - Monaco : 1-2

Nice - Nîmes : 1-3

Rennes - Brest : 0-0

Dimanche 9 février

15h : Montpellier - Saint-Etienne

17h : Strasbourg - Reims

21h : Paris - Lyon