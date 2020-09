L1 - Mbappé remet Paris sur les bons rails (résumé et notes Nice-PSG)

Maître de son sujet et transformé par le retour de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s'est largement imposé sur la pelouse de l'OGC Nice (0-3), ce dimanche après-midi à l'occasion de la 4ème journée de Ligue 1.

Dès l'entame de match, les Parisiens ont annoncé la couleur. Entreprenants, les protégés de Thomas Tuchel ont rapidement pris la maîtrise du cuir et ont initié plusieurs mouvements intéressants. Le duo Angel Di Maria - Kylian Mbappé a notamment beaucoup combiné, prémisse d'une rencontre durant laquelle les deux hommes vont briller, et pas qu'un peu ! Pourtant, la première vraie occasion de cette partie a été à mettre au crédit des Aiglons. Servi dans l'axe du terrain et pas attaqué par une défense parisienne sur le reculoir, Morgan Schneiderlin a envoyé une lourde frappe du droit des 30 mètres, qui a contraint Keylor Navas à une belle horizontale et à un dégagement des poings (17ème). Un premier léger avertissement pour les Rouge-et-Bleu, qui ont ensuite perdu Idrissa Gueye sur blessure, touché à la cheville (22ème). Un coup du sort qui n'a pas vraiment perturbé les hommes de la Capitale, qui ont alors basculé en 4-3-3. En effet, sur deux énormes occasions, le Paris Saint-Germain a flirté avec l'ouverture du score. Sur la première, initiée par un très bon centre du pied gauche signé Angel Di Maria, il n'a manqué que quelques petits centimètres à Presnel Kimpembe pour pousser le cuir dans les filets de Walter Benitez (24ème). Sur la seconde, à peine deux minutes plus tard, Kylian Mbappé, sur une subtile remise de Mauro Icardi, a envoyé son plat du pied gauche hors cadre (26ème). Sûr de sa force malgré ces ratés, le Paris Saint-Germain a ensuite continué de maîtriser les débats jusqu'à la pause.

Kylian Mbappé fait la différence

Marco Verratti, contré par Youcef Atal (31ème), et Kylian Mbappé, qui s'est heurté à un bon retour d'Andy Pelmard (33ème), ont encore mis à contribution la défense azuréenne. De l'autre côté du terrain, les offensifs des Aiglons n'ont pas été à la fête. Seul Rony Lopes, sur une frappe enroulée du gauche, s'est montré menaçant (34ème). Finalement, avant le repos, le PSG a logiquement concrétisé sa supériorité. Sur un beau raid individuel entamé dans le couloir gauche, Kylian Mbappé est parvenu à pénétrer dans la surface et a obtenu un penalty pour une légère faute de Khéphren Thuram. D'un plat du pied droit sous la barre, l'international tricolore s'est fait justice lui-même (0-1, 38ème). Désormais devant au tableau d'affichage, les protégés de Thomas Tuchel n'ont pas relâché leurs efforts et Ander Herrera, sur une frappe déviée par Andy Pelmard, est passé tout près du break, trouvant le poteau droit de Walter Benitez (40ème). Sauvé par son montant et en souffrance face à ce temps fort parisien, le Gym a alors flirté avec l'égalisation. Mais, après un une-deux avec Amine Gouiri, Rony Lopes, du pied droit, a perdu son face à face avec Keylor Navas, décisif au sol sur sa gauche (42ème). Un arrêt capital du portier costaricien, qui a permis à son équipe de conserver un avantage mérité. Celui-ci a même été amplifié dans les dernières secondes de ce premier acte grâce à Angel Di Maria, opportuniste du pied gauche, de près, après un arrêt de Walter Benitez consécutif à un rush de l'inévitable Kylian Mbappé (0-2, 45ème+1).

Après la reprise, l'OGC Nice a fait illusion pendant quelques minutes mais a manqué de précision dans le dernier geste pour relancer la partie. Ni Amine Gouiri, ni Khéphren Thuram ne sont d'abord parvenus à reprendre le bon centre déployé de la gauche par Hassane Kamara (47ème). Youcef Atal, ensuite, est tombé sur un Keylor Navas inspiré, auteur d'une belle claquette sur la frappe du gauche décochée par l'international algérien (53ème). Pierre Lees-Melou, enfin, n'a pas attrapé le cadre du but francilien sur une frappe rasante du gauche (60ème). Ce tout petit orage passé, les Parisiens ont alors repris leur marche en avant pour définitivement plier la rencontre. Après le poteau trouvé par Mauro Icardi sur un centre d'Angel Di Maria (63ème), Marquinhos a scellé le sort de la partie en reprenant de la tête, au premier poteau, un nouveau caviar du gaucher argentin (0-3, 66ème). Le score n'a ensuite plus évolué dans une fin de match durant laquelle Kylian Mbappé s'est vu refuser un doublé pour un hors-jeu de position (74ème) et Amine Gouiri la réduction du score à cause d'un Keylor Navas encore décisif du bout des gants (88ème). Sérieux et efficace, le Paris Saint-Germain enchaîne un deuxième succès de rang en Ligue 1, le premier loin des bases, et grimpe provisoirement à la septième place du classement (6 points). Le Gym, lui, concède une deuxième défaite consécutive et recule au dixième rang (6 points également).