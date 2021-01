L1 - Ménès après le derby ASSE-OL : "Je m'attendais à une boucherie et je n'ai pas été déçu"

Sur son blog, Pierre Ménès, le célèbre consultant de Canal +, a livré son analyse du derby rhônalpin, disputé hier soir en clôture de la 21ème journée de Ligue 1 et très facilement remporté par l'Olympique Lyonnais aux dépens de l'AS Saint-Etienne (0-5, résumé et notes). Le journaliste de la chaîne cryptée a vu un match à sens unique et a souligné un écart abyssal entre les deux formations rivales.

"Je m’attendais à une boucherie et je n’ai pas été déçu. D’abord parce qu’il y a un écart abyssal entre Lyon et Saint-Etienne et parce que les Verts sont décimés par le Covid. Il y a néanmoins un truc que je ne comprends pas : pourquoi le banc de touche de Sainté était-il plus alléchant que l’équipe alignée sur le terrain ? Il faudra que Puel m’explique mais vu le nombre de choses qu’il aurait à expliquer depuis le début de la saison… Bref, le match a été à sens unique du début à la fin. Kadewere a ouvert le score trop rapidement, les deux têtes de Marcelo sur deux bons coups-francs de Dubois ont été marquées comme à la parade, plus le CSC de Bouanga, la transversale de De Sciglio… La coupe était pleine", a écrit notre confrère, et d'ajouter : "Alors je sais bien que c’est un derby et que les plus fanatiques des supporters lyonnais vont en faire des caisses mais très franchement, cette équipe de Saint-Etienne ne pouvait en aucun cas rivaliser avec l’armada lyonnaise. Même au complet, le résultat aurait sans doute été le même. Finalement, c’est lors de soirées comme celle-ci, lors d’un derby qui est censé être l’un des matchs les plus chauds de la saison, qu’on se rend compte de ce qu’est cette saison si spéciale. Un stade à huis clos, une équipe décimée par la Covid… Ce match symbolise tous les maux dont souffre le football depuis près d’un an. Au fond, c’est très triste…"