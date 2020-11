L1 - Metz - Brest : les compos probables

Le FC Metz reçoit le Stade Brestois ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Frédéric Antonetti devra se passer des services de Vincent Pajot, Ibrahima Niane, Manuel Cabit, Habib Maïga, Matthieu Udol et Kévin N'Doram qui sont tous les six à l'infirmerie. Du côté de Brest, Olivier Dall'Oglio devra composer sans Denys Bain, Lilian Brassier, Griedge Mbock et Romain Philippoteaux qui sont actuellement blessés.

Ligue 1 - 12e Journée

FC METZ - STADE BRESTOIS

Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye (cap), Delaine - Fofana, Angban - Gueye, Boulaya, Vagner - Nguette.

Brest : Larsonneur - Perraud, Hérelle, Duverne (cap) Pierre-Gabriel - Honorat, Belkebla, Lasne, Faivre - Mounié, Cardona.