L1 - Metz enchaîne face à Reims

Le FC Metz a enchaîné un second succès de rang ce samedi soir en allant s'imposer à Reims (0-1) dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1.

Au stade Auguste Delaune, les débats ont rapidement été lancés. Cueillis à froid, les Rémois ont encaissé un but dès la 3ème minute. Décalé dans le couloir droit, Centonze a adressé un centre parfait pour Diallo qui s'est imposé de la tête entre deux défenseurs et a trompé Rajkovic pour inscrire son 11ème but de la saison en championnat. Dès lors, le Stade de Reims a outrageusement dominé la rencontre (70% de possession à 30%) mais les Grenats se sont montrés terriblement dangereux en contre-attaques. Surtout, les hommes de Vincent Hognon ont fait preuve d'une grande solidité défensive malgré les vagues rémoises. Sur la première véritable occasion des locaux, Oukidja s'est détendu pour sortir une frappe de Doumbia survenue à la suite d'un corner (29e). A l'exception de cette tentative, les joueurs de David Guion n'ont pas réussi à percer le mur messin, très compact devant sa surface de réparation.

En début de seconde période, la physionomie du match est restée la même avec la possession du cuir en faveur des Rémois. Néanmoins, ce sont de nouveau les Messins qui se sont montrés les plus tranchants offensivement. A l'heure de jeu, Udol a parfaitement lancé Nguette en profondeur. Plus rapide que son vis à vis, l'attaquant s'est retrouvé face à Rajkovic mais a manqué son duel avec le gardien (59e) ! Quelques minutes plus tard, les Rémois ont répondu par une lourde frappe de Kamara, entré en jeu peu de temps auparavant. Attentif, Oukidja s'est illustré en réalisant une superbe parade (65e). Le ballon est allé d'un but à l'autre durant quelques minutes folles et Disasi est passé tout proche de marquer contre son camp mais a été sauvé par son poteau (66e) ! Durant la fin de rencontre, les Rémois ont continué à mettre une pression intense sur la défense messine mais celle-ci n'a pas tremblé et est restée imperméable. Grâce à une grosse prestation défensive et un gardien impeccable, Metz enchaîne une deuxième victoire de suite en championnat. Reims n'a plus gagné depuis quatre matchs en Ligue 1...

L'HOMME DU MATCH

A.Oukidja (Metz). Le portier messin s'est de nouveau montré impérial dans ses cages. Auteur de deux gros arrêts, il a également rassuré dans ses prises de balles et ses sorties aériennes pour permettre à son équipe de conserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final.