L1 - Metz et Dijon se séparent sur un score de parité (résumé)

Ce dimanche après-midi, le FC Metz et le Dijon FCO se sont neutralisés (1-1), à l'occasion de la 10ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 10e Journée Metz 1 - 11 - 1 Dijon P. Yade 21'

Pour sa première sur un banc de touche de Ligue 1, David Linarès a été gâté. Dès les premières minutes de jeu, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a vu son DFCO concéder un penalty pour une faute de Sacha Boey sur Farid Boulaya (5ème). Heureusement pour le club bourguignon, Anthony Racioppi, pour ses débuts chez les pros, a détourné la tentative signée Opa Nguette (7ème). Un arrêt, décisif, qui a eu le mérite de réveiller le DFCO, qui a finalement ouvert la marque sur sa première vraie occasion. Bien décalé par Mounir Chouiar, Mama Baldé n'a laissé aucune chance à Alexandre Oukidja, faisant mouche du plat du pied à bout portant (0-1, 13ème).

Un avantage qui s'est avéré de courte durée puisque les Grenats ont recollé à peine huit petites minutes plus tard. Sur un contre mené par Lamine Gueye, Papa Ndiaga Yade ne s'est pas fait prier pour remettre les deux équipes dos à dos (1-1, 21ème). Animé jusque-là, ce premier acte a ensuite continué sur la même lancée. Après Metz, c'est même le DFCO qui a obtenu un penalty pour une faute de Dylan Bronn sur Mama Baldé (29ème). À l'instar d'Anthony Racioppi, Alexandre Oukidja s'est alors montré décisif en détournant la tentative de Mounir Chouiar (30ème). Plus rien n'a ensuite été à signaler jusqu'à une pause bienvenue pour deux équipes joueuses et engagées.

Si le premier acte a été très plaisant à suivre, le second l'a été beaucoup moins. Malgré une vraie volonté de s'imposer, les protégés de Frédéric Antonetti ne sont pas vraiment parvenus à emballer les débats. La première occasion de cette deuxième période a même été dijonnaise. Sur un très bon centre déployé par Ngonda Muzinga, Moussa Konaté, de la tête, a trouvé le poteau mosellan (83ème). Passé tout, tout près de la correctionnelle, le FCM a alors répliqué mais est tombé sur un Anthony Racciopi vigilant dans son but pour s'interposer face à Thierry Ambrose (89ème). Au final, un match nul assez logique, qui fait reculer le FC Metz à la neuvième place du classement (15 points). Le DFCO, lui, n'a toujours pas gagné et reste bon dernier (4 points).

L'HOMME DU MATCH

Farid Boulaya : Comme souvent, le milieu de terrain offensif a été un des Grenats le plus en vue. À l'aise balle au pied, il a énormément tenté (3 passes clés, 2 dribbles réussis, 5 centres, 6 passes en profondeur, 2 occasions créées, 1 penalty obtenu) pour essayer de mener son équipe à la victoire. En vain.