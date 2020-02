L1 - Metz frappe un grand coup à Amiens !

Dans la course au maintien, Metz a réalisé un très, très bon coup en s'imposant sur la plus petite des marges à Amiens (0-1), ce samedi soir lors de la 27ème journée de Ligue 1.

Dans ce match capital dans le bas du tableau, la première occasion était à mettre au crédit des joueurs mosellans. D'une tête, Ibrahima Niane mettait Régis Gurtner à contribution (10ème). Solide sur sa première intervention, le dernier rempart picard, si souvent décisif, était contraint de s'incliner peu avant la demi-heure de jeu sur une magnifique frappe enroulée en pleine lucarne signée Farid Boulaya (0-1, 27ème). Quelques instants plus tard, Fousseni Diabaté avait l’opportunité d’égaliser pour les Amiénois, mais Alexandre Oukidja remportait son duel et détournait la frappe croisée de l'offensif picard (33ème). Le match s'animait un peu et Farid Boulaya avait alors l'occasion de faire le break. Chirurgical sur son but, le milieu de terrain des Grenats manquait cette fois-ci de précision en expédiant sa demi-volée au-dessus du but (37ème).

Au retour des vestiaires, les Amiénois affichaient un visage plus conquérant, mais butaient encore sur un portier messin en grande forme. Ainsi, Gaël Kakuta voyait sa lourde tentative du gauche être détournée avec brio par le gardien lorrain (55ème). Le FCM répliquait et flirtait - encore - avec le break sur une frappe en pivot signée Thierry Ambrose, mais Régis Gurtner sortait l'arrêt du match pour maintenir son équipe en vie dans la partie (65ème). Le gardien picard voyait ensuite son homologue mosellan l'imiter. En effet, Alexandre Oukidja s'interposait devant Moussa Konaté à deux reprises (66ème, 84ème) puis face à Aurélien Chedjou (89ème), permettant à son équipe de conserver son maigre mais précieux avantage. Suite à cette victoire, Metz grimpe à la 16ème place du classement (31 points). L'ASC, de son côté, reste bloqué au 19ème rang (22 points) et voit le maintien s'éloigner.

L'HOMME DU MATCH

Alexandre Oukidja : Dans son but, le portier des Grenats a sorti le grand jeu. Infranchissable (5 arrêts à son actif), il a très activement participé au court succès glané par son équipe en Picardie.