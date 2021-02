L1 - Metz grimpe dans le top 6 après sa victoire à Nice (analyse)

L'OGC Nice chute encore ! À domicile face à Metz, les Aiglons ont payé leur première mi-temps catastrophique en étant menés de deux buts. Si Gouiri a réduit la marque pour les Niçois, les Grenats ont maitrisé la fin de rencontre pour l'emporter, et grimper dans le top 6 de la L1 !

Ligue 1 - 26e Journée Nice 1 - 20 - 2 Metz A. Gouiri (P.) 61'

15' B. Kouyate

38' M. Gueye



LE FAIT DU MATCH

Nice n'existe pas en première mi-temps. Comme face à Marseille mercredi, l'OGC Nice est complètement passé au travers des 45 premières minutes. Les Aiglons, qui ont eu la possession, n'ont quasi rien créé (1 tir, 1 cadré) contre 8 tentatives pour les Grenats. Résultat, Metz a planté deux buts, et l'écart, comme face à l'OM, a été trop gros à combler dans le second acte.

LES BUTS

0-1 (15ème) : sur un corner joué court, Boulaya récupère finalement le ballon après un contre de Lees-Melou. L'Algérien, à droite de la surface, envoie une frappe forte, qui est déviée par Kouyaté au premier poteau. Benitez ne peut rien faire.

0-2 (37ème) : côté gauche, Udol n'est pas pressé par Pelmard et a le temps d'ajuster son centre. Le ballon est parfait et Gueye surgit dans le dos de Todibo pour marquer d'une tête décroisée.

1-2 (60ème) : au milieu de terrain, Claude Maurice redresse sa course et lance Amine Gouiri dans la profondeur de l'extérieur du gauche. Le Niçois pénètre dans la surface et est fauché par derrière par Centonze. Pénalty logique, que le jeune Aiglon transforme lui même, d'une sublime panenka.

L'HOMME DU MATCH

Farid Boulaya (Metz) : tout juste auréolé de son titre de joueur du mois de janvier en L1, l'international algérien a rayonné ce soir dans l'animation offensive messine. L'attaquant s'est offert une passe décisive, mais a surtout délivré 3 passes clés, et réussi 3 dribbles sur 4.

LES CONSÉQUENCES

L'OGC Nice continue de sombrer avec une troisième défaite consécutive en L1. Cet après-midi face à Metz, les Aiglons ont reproduit les mêmes erreurs que contre l'OM mercredi en ratant leur première mi-temps. Si Amine Gouiri s'est démené pour récupérer au moins un point, les Niçois n'ont finalement pas égalisé. Au classement, Nice est 16ème de L1.

Côté Messin, cette victoire fait énormément de bien au moral. Après deux défaites et trois matchs consécutifs sans victoire, les Grenats retrouvent le goût du succès grâce à Kouyaté et Gueye. Frédéric Antonetti et ses hommes se placent désormais à la 6ème place de la Ligue 1 !