L1 - Metz - Nantes : les compos probables

Le FC Nantes se déplace à Metz ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Raymond Domenech devra composer sans Anthony Limbombe, Roli Pereira de Sa et Jean-Kévin Augustin qui sont tous les trois en phase de reprise. Du côté des Messins, Manuel Cabit, Thomas Delaine, Mamadou Fofana, Kévin N'Doram, Vincent Pajot, Opa Nguette et Ibrahima Niane sont tous les sept blessés. Habib Maïga est quand à lui positif au Covid-19 et ne sera pas disponible pour ce match.

Ligue 1 - 21e Journée

FC METZ - FC NANTES

Metz : Dukidja - Boye (cap), Kouyaté, Bronn - Udol, Angban, Tchimbembé, Centonze - Boulaya - Leya-Iseka, Gueye

Nantes : Lafont - Corchia, Girotto, Pallois (cap), Traoré - Blac, Touré, Louza Coco - Kolo Muani, Coulibaly