L1 - Metz - Nice : L'énorme clash de Frédéric Antonetti à l'encontre de Yoan Cardinale

Hier, le FC Metz et l'OGC Nice n'ont pas réussi à se départager et se se sont quittés sur un match nul (1-1). Mais durant la rencontre, il y a eu pas mal de tensions entre Frédéric Antonetti, l'entraîneur des Grenats, et Yoan Cardinale, deuxième gardien du GYM et donc sur le banc des remplaçants. Tout se passe en première mi-temps, où le premier interpelle le second lors de la main de Kouyaté qui amène le pénalty niçois.

Et les mots d'Antonetti, captés par Téléfoot, sont assez forts : "Explique-moi ce que tu as vu de là. Eh ferme-là! Espèce de bidon que tu es! Espèce de bidon! Oh! Il a tout vu de là, a violement lancé l’entraîneur des Grenats en direction du gardien remplaçant de Nice. Putain cela me tue les équipes comme ça. Qu’est-ce que tu as vu toi (à nouveau en direction de Cardinale)? Va dans le kop sud toi, au lieu d’être joueur. Va dans le kop sud, c’est ta place." lâche-t-il avant de continuer. "Espèce de cloche. T’es la risée de la France! Va t’acheter un cerveau. Tu discutes avec moi? Je ne vais pas m’abaisser à ça!"