L1 - Metz - Nice : les compos probables

L'OGC Nice se déplace à Metz ce samedi à 21 heures dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Adrian Ursea devra composer sans Morgan Schneiderlin, Pierre Lees-Melou, Myziane Maolida, Dante et Danilo qui souffrent tous les cinq de différents pépins physiques. Robson Bambu est quant à lui suspendu pour ce match. Du côté des Messins, Kévin N'Doram, Opa Nguette, Matthieu Udol et Ibrahima Niane sont tous les quatre blessés. Farid Boulaya a lui été testé positif au Covid-19 et a donc été placé à l'isolement.

Ligue 1 - 19e Journée

FC METZ - OGC NICE

FC Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Kouyaté, Boye (cap.) - Delaine, Gueye, Angban - Maïga, Maziz, Leya Iseka.

OGC Nice : Benitez (cap.) - Lotomba, Daniliuc, Saliba, N’Soki, Atal - Thuram, Reine-Adélaïde, Boudaoui - Lopes, Gouiri.