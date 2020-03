L1 - Metz réalise un joli coup face à Nîmes

Le FC Metz réalise un gros coup dans la course au maintien. En effet, les Grenats se sont imposés 2-1 sur le Nîmes Olympique, un candidat direct.

J. Boye 81'

49' L. Deaux



LE FAIT DU MATCH

Nîmes passe à côté de sa première mi-temps. Après 5 minutes de pressing intense, les Crocos ont encaissé un coup derrière la tête avec l'ouverture du score de Nguette. Résultat, les hommes de Bernard Blaquart ont ensuite vécu un premier acte très compliqué, où ils ont été dominés. En attaque, les Nîmois ont cruellement manqué d'inspiration avant les ajustements du technicien à la pause.

LES BUTS

1-0 (7ème) : Sidy Sarr manque sa relance et Fabien Centonze intercepte. Le latéral messin déborde à droite et envoie un centre dans la surface. Opa Nguette surgit presque de nul part devant Loïck Landre et envoie le ballon au fond des filets grâce à une belle tête.

1-1 (49ème) : sur un superbe centre de Yassine Benrahou, Lucas Deaux surgit au second poteau pour pousser le ballon dans les cages grâce à l'intérieur du pied droit. Oukidja est impuissant.

2-1 (81ème) : Boulaya frappe un corner côté droit et trouve Maïga au premier poteau. Le milieu de terrain dévie de la tête au premier poteau et John Boye surgit, au point de pénalty, pour tromper Bernardoni.

L'HOMME DU MATCH

John Boye (Metz) : tout proche d'offrir la victoire à Metz à l'heure de jeu, avec une tête croisée au ras des cages de Paul Bernardoni, le défenseur messin a finalement trouvé la faille, toujours de la tête, à dix minutes du coup de sifflet final. Sur un corner prolongé par l'un de ses coéquipiers, le Grenat met sa tête en opposition pour tromper Paul Bernardoni. Ce soir, il était tout simplement impérial dans les airs (7 duels gagnés).

LES CONSÉQUENCES

Dans ce duel pour la lutte pour le maintien, les Grenats ont fait une grosse opération avec cette victoire face aux Crocos. En effet, grâce à ce succès, Metz prend le large avec 7 points d'avance sur le Nîmes Olympique, barragiste. Quinzième de L1, le club lorrain est bien parti pour se maintenir.

Côté croco, cette défaite est difficile à avaler, en plus de celle contre Marseille vendredi dernier. Les Nîmois, qui ont manqué leur première période, peuvent avoir énormément de regrets, encore plus avec ce but encaissé dans les dernières minutes. Il faudra se relancer samedi prochain à Nantes.