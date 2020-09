L1 - Metz-Reims : Les compos probables

Trois matchs, trois défaites pour le FC Metz en ce début de saison. Sans regarder les détails, évident de critiquer les performances des hommes de Vincent Hognon. Mais en s'intéressant de plus près aux résultats des Grenats, il est obligatoire de constat un calendrier terrible. Monaco, Lille puis Paris. Trois revers tous subis sur le même score (1-0), et où l'adversaire a toujours marqué le but de la victoire à moins de dix minutes du terme de la partie.

Mercredi soir au Parc des Princes, les Lorrains étaient tout proche d'arracher un nul heureux. Mais Julian Draxler a sanctionné la solide défense messine. Celle-ci devrait être à nouveau emmenée par John Boye et Dylan Bronn aujourd'hui contre Reims (15h00). Toujours muet, le FCM peut ouvrir son compteur avec pourquoi pas Habib Diallo en pointe d'un probable 4-3-3. Des repères toujours à trouver pour les Champenois, victorieux de leur 2e tour préliminaire de Ligue Europa contre le Servette FC. Testé positif au covid-19, Yunis Abdelhamid effectue son retour en défense et récupère dans le même temps son brassard de capitaine.

FC METZ - STADE DE REIMS

Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye (Cap.), Udol - Pajot, Maiga, Angban - Boulaya, Diallo, Niane.

Reims : Rajkovic - Foket, Maresic, Abdelhamid (Cap.), Konan - Cafaro, Cassama, Chavalerin, Zeneli - Dia, Touré.