L1 - Metz résiste à Nîmes et se rapproche du top 5 ! (analyse)

À dix contre onze durant une mi-temps, le FC Metz a tenu bon et arraché la victoire à Nîmes au Stade des Costières. Gueye est l'unique buteur de la rencontre.

Ligue 1 - 9e Journée Nîmes 0 - 10 - 1 Metz 15' M. Gueye



LE FAIT DU MATCH

L'expulsion de Matthieu Udol. Alors que les Grenats ont le match en main, Matthieu Udol est coupable d'un trop gros excès d'engagement et écope d'un carton rouge. Le latéral gauche fauche par derrière Koné près de la ligne médiane, avec les deux pieds décollés et à toute vitesse. Un carton rouge logique même si le défenseur assure qu'il joue le ballon en premier.

LE BUT

0-1 (15ème) : quelle percée d'Habib Maïga ! Alors qu'il récupère le ballon dans ses 30 mètres, le milieu se projette vers l'avant et lance en profondeur Gueye. Miguel semble avoir de l'avance mais effleure le ballon et Gueye obtient le contre favorable. Résultat, l'ailier n'a plus qu'à marquer dans le but vide.

L'HOMME DU MATCH

Boubakar Kouyaté (Metz) : les Grenats peuvent remercier l'énorme match du défenseur ! Infranchissable ou presque, le Messin sort une grosse feuille de match avec 11 dégagements, 3 tirs bloqués, 4 interceptions, 2 tacles, 10 duels remportés (sur 11).

LES CONSÉQUENCES

Metz s'offre un précieux succès, d'autant plus que c'est le premier succès à l'extérieur. Bien aidés par un Alexandre Oukidja salvateur, notamment dans les dernières minutes face à Aribi (73ème, 90+3ème), les hommes de Frédéric Antonetti gagnent 4 places au classement et s'installent à une surprenante 6ème place !

Côté Nîmois, cette défaite avec une supériorité numérique d'une mi-temps va faire très mal. Les Crocos ont eu énormément d'actions chaudes mais ils ont raté leur dernier geste, notamment devant un excellent Alexandre Oukidja. Au classement, le NO s'installe à une dangereuse 18ème place.