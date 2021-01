L1 - Metz s'impose face à Brest au terme d'un match renversant (analyse)

Le FC Metz s'impose (2-4) face au Stade Brestois dans une rencontre comptant pour la 22ème journée de Ligue 1. Franck Honorat (33ème) et Irvin Cardona (47ème) sont les buteurs du côté des Bretons. Farid Boulaya (37ème), Pape Matar Sarr (74ème), Papa Ndiaga Yade (81ème) et Vagner Dias (84ème) sont ceux qui ont trouvé le chemin des filets chez les Messins.

Ligue 1 - 22e Journée Brest 2 - 41 - 1 Metz F. Honorat 33'

I. Cardona 47'

36' F. Boulaya

73' P. Sarr

81' P. Yade

87' Vagner (P.)



LE FAIT DU MATCH

Des Brestois pas assez réalistes. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont monopolisé le ballon pendant l'intégralité de la rencontre (62% de possession) mais n'ont pas su être suffisamment "tueurs" devant les cages messines. Après avoir mené par deux fois au score, le Stade Brestois a vu à chaque fois son adversaire égaliser, avant que le FC Metz ne passe définitivement devant. Si les Bretons n'ont pas manqué d'occasions pour faire le break, les attaquant se sont à plusieurs reprises montrés un peu trop maladroits dans le dernier geste. Les Lorrains eux ne se sont pas fait prier et ont inscrit trois buts en dix minutes en fin de rencontre. Brest peut avoir des regrets.

LES BUTS

1-0 (33ème) : L'ouverture du score de Brest ! Depuis son côté gauche, Romain Perraud adresse un centre qui est repoussé par Bronn de la tête. Le ballon revient dans les pieds de Franck Honorat qui contrôle à l'entrée de la surface et enchaine d'un magnifique extérieur du pied. L'ailier breton vient placer le cuir au ras du poteau et Oukidja reste sur place.

1-1 (37ème) : L'égalisation de Metz dans la foulée ! Farid Boulaya se charge de tirer un coup-franc à 25 mètres très légèrement décalé sur le côté gauche. L'Algérien décroche une frappe puissante, plein axe. Le tir flottant du messin surprend Larsonneur qui voit le ballon se loger sous sa barre transversale.

2-1 (47ème) : Brest repasse devant au score ! Comme sur l'ouverture du score, le but vient d'un centre de Romain Perraud et de son côté gauche. Le Brestois cherche le second poteau et Oukidja rate sa sortie puis perd son duel avec Mounié. L'avant-centre breton remise le ballon de la tête à Cardona qui est seul devant les cages et vient tranquillement pousser le ballon au fond des filets.

2-2 (74ème) : Metz revient une nouvelle fois au score ! Sur un centre de Fabien Centonze venu de la droite, Larsonneur sort et dégage des poings avant de rentrer en contact avec Pierre-Gabriel. Sarr récupère le ballon à l'entrée de la surface et envoie une volée du droit qui est déviée par le défenseur breton qui est encore au sol et envoie involontairement le ballon au fond des filets.

2-3 (81ème) : Les Messins reprennent l'avantage ! Vagner Dias est tout seul aux 20 mètres et vient très intelligemment servir Pape Ndiaga Yade qui se présente face à Larsonneur avant d'ajuster à bout portant le portier breton d'un simple plat du pied.

2-4 (84ème) : Metz fait le break ! Vagner obtient un penalty et se charge lui-même de le tirer. Le Cap-Verdien ouvre son pied droit et vient placer le cuir dans la lucarne de Larsonneur qui est pris à contre-pied.

L'HOMME DU MATCH

Frédéric Antonetti, l'instinct. Au retour des vestiaires, le FC Metz se fait punir sur une erreur d'Oukidja et semble peu à peu sortir de son match (47ème). Les minutes filent et la domination des Brestois est de plus en plus importante. Le technicien lorrain décide donc de chambouler son équipe en faisant entrer Warren Tchimbembé et Papa Ndiaga Yade, à la place d'Angban et Gueye (55ème). Les Messins reprennent du poil de la bête et égalisent grâce à Sarr avant que Yade ne fasse repasser devant au score son équipe en réussissant son face à face avec Larsonneur. En fin de match, Vagner Dias qui est rentré à près de vingt minutes de la fin du match (68ème), vient provoquer et transformer son penalty qui permet à Metz de repartir avec les trois points (84ème). Coaching gagnant pour Frédéric Antonetti.

LES CONSÉQUENCES

Le Stade Brestois enchaine une quatrième défaite consécutive et continue de chuter au classement. Les Bretons (14èmes, 26 points) restent dans la seconde partie de tableau et ne comptent plus que 8 points d'avance sur la place de barragiste.

Le FC Metz poursuit son sans-faute sur ce début d'année avec 10 points de pris sur 12 possibles. Les hommes de Frédéric Antonetti (6èmes, 34 points) continuent de s'éloigner de la zone rouge en comptant désormais 16 points d'avance sur la 17ème place. Les Lorrains se rapprochent petit à petit des places européennes et ne sont plus qu'à cinq points de la quatrième place.