L1 - Metz - Saint-Étienne : les compos probables

L'AS Saint-Étienne se déplace ce dimanche à 15 heures sur le terrain du FC Metz dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1. Les Verts arrivent en Lorraine dans l'espoir de mettre fin à leur spirale infernale (1 nul, 3 défaites), du côté des Messins on a l'occasion de s'éloigner de la zone de relégation. Chez les Stéphanois, Mathieu Debuchy, Gabriel Silva, Miguel Trauco, Arnaud Nordin, Charles Abi et Yvann Maçon sont blessés. Harold Moukoudi est de son côté positif au Covid-19 et actuellement en isolement. Frédéric Antonetti devra quant à lui composer sans Manuel Cabit, Kévin N'Doram, Adama Traoré, Thierry Ambrose et Ibrahima Niane qui sont tous les cinq à l'infirmerie.

Ligue 1 - 8e Journée

FC METZ - AS SAINT-ÉTIENNE

Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye, Udol - Pajot, Maïga, Angban - Gueye, Nguette, Boulaya

Saint-Étienne : Moulin - Sissoko, Sow, Retsos, Monnet-Paquet - Camara, Neyou - Bouanga, Aouiche, Rivera - Hamouma