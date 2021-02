L1 - Metz - Strasbourg : les compos probables

Le FC Metz reçoit Strasbourg ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Frédéric Antonetti devra composer sans Ernest Boahene, Manuel Cabit, Kévin N'Doram, Vincent Pajot, Opa Nguette et Ibrahima Niane qui sont tous les six blessés. Du côté des Alsaciens, Mohamed Simakan, Sanjin Prcic, Kévin Zohi, Matz Sels et Lebo Mothiba souffrent tous les cinq de différents pépins physiques. Adrien Lebeau a de son côté été placé à l'isolement après avoir été testé positif au Covid-19.

Ligue 1 - 25e Journée

FC METZ - RC STRASBOURG

Metz : Oukidja - Bronn, Kouyaté, Boye (cap) - Centonze, Maïga, Sarr, Delaine - Boulaya - Leya Iseka, Yade

Strasbourg : Kawashima - Djiku, Mitrovic (cap), Koné - Caci, Aholou, Sissoko, Guilbert - Thomasson - Ajorque, Diallo