L1 - MHSC - Rennes : les compos probables

Dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, Montpellier reçoit Rennes ce dimanche à La Mosson (13h). Pour cette rencontre, le MHSC ne pourra pas compter sur Andy Delort et Mihailo Ristic, blessés, et Ambroise Oyongo, sur le départ pour la Russie. Côté breton, Flavien Tait est également blessé, Clément Grenier et Romain Del Castillo sont bien présents dans l'effectif des Rouge-et-Noir.

Ligue 1 - 26e Journée

MONTPELLIER HSC - STADE RENNAIS

Montpellier : Omlin - Congré, Cozza, Hilton (cap.) - Sambia, Ferri, Savanier, Mollet, Wahi - Laborde, Mavididi

Rennes : Gomis - Traoré, Aguerd, Da Silva (cap.), Truffert - Nzonzi, Grenier, Camavinga, Bourigeaud - Doku, Guirassy