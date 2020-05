L1 - Michel Seydoux soutient Jean-Michel Aulas et dégomme la décision de la LFP

Michel Seydoux est sorti du silence et a apporté sa sulfateuse. L'ancien dirigeant du LOSC s'est confié à La Voix du Nord sur l'arrêt de la Ligue 1 décidé par l'Etat et la LFP et a décidé de se ranger derrière Jean-Michel Aulas. "On a un problème sur la justice des places acquises. C’est une décision qui a été prise trop hâtivement. Qu’on ne puisse plus jouer au football en France avant le mois de septembre : oui, ça, c’est probablement une vérité. Mais vous ne pouvez pas dire aux deux-tiers de la série : «j’arrête tout». Ce n’est pas possible. «On sent que les instances n’ont pas géré la crise. On prend des décisions parce que le Premier ministre a prononcé une phrase qui est probablement un peu maladroite".

Selon lui, Lyon, Lille et Amiens sont pénalisés, tandis que Saint-Etienne a profité de cet arrêt pour assurer son maintien. "Je partage l’opinion de M. Aulas parce que Lyon, Lille, Amiens et d’autres sont particulièrement lésés dans cette affaire. La Ligue s’est prise pour un gendarme. (...) On peut critiquer M. Aulas et je sais qu’il n’attire pas toutes les sympathies sur lui. Mais M. Aulas est quelqu’un qui travaille vraiment ses dossiers et qui est très fort sur les parties juridiques. Si M. Aulas se bat, ce n’est pas contre des moulins" lâche-t-il. "Quand je vois Caïazzo dire que la messe est finie, je ne suis pas d’accord. Parce que lui il aurait peut-être pu descendre en deuxième division. C’est ça qui fait le suspense. La messe est dite pour ceux que ça arrange mais elle n’est pas honnête. C’est une messe qui est truquée"