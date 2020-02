L1 - Monaco - Angers : les compos probables

Respectivement 13e et 12e du classement avant cette 23e journée, l'AS Monaco et le SCO d'Angers s'affrontent ce mardi soir à Louis-II (19h) pour tenter de sortir du ventre-mou de la Ligue 1. Robert Moreno, toujours en quête de son premier succès en championnat, doit se passer pour cette rencontre de Tiémoué Bakayoko et Gelson Martins, successivement expulsés à Nîmes le week-end dernier (défaite 3-1). Stéphane Moulin, de son côté, est toujours privé sur blessures d'El-Melali et Aït-Nouri.

Ligue 1 - 23e Journée

AS MONACO - ANGERS SCO

Monaco : Lecomte - Aguilar, Glik, Badiashile, Ballo-Touré - Y.Fofana, A.Silva, Fabregas - Golovin - Ben Yedder, K.Balde.

Angers : Butelle - Manceau, I.Traoré, Thomas, Doumbia - Fulgini, Santamaria, Mangani - Thioub, Alioui, Capelle.