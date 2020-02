L1 - Monaco cale encore face à Reims (analyse et notes)

L'AS Monaco et le Stade de Reims se sont neutralisés ce samedi soir (1-1) lors de la 27ème journée de Ligue 1. L'ASM voit le podium s'éloigner.

Ligue 1 - 27e Journée Monaco 1 - 11 - 0 Reims W. Ben Yedder (P.) 31'

58' H. Kamara



LE FAIT DU MATCH

Monaco s'éteint, Reims en profite. Après un début de rencontre équilibré, les Monégasques ont eu la maîtrise du match suite à leur ouverture du score à la demi-heure de jeu (voir ci-dessous). Toutefois, à l'image des projecteurs en début de rencontre, les joueurs asémistes se sont éteints après la pause. Entrés de manière étonnante dans une sorte de gestion de la rencontre, les hommes de Robert Moreno ont cédé le ballon et se sont logiquement fait reprendre par des Rémois vaillants et bien plus entreprenants.

LES BUTS

1-0 (31e) : Ben Yedder ouvre le score. Sur un centre venu de la droite, Baldé est cherché au second poteau mais l'attaquant monégasque s'écroule après avoir été accroché par Foket. L'arbitre désigne alors le point de penalty et Ben Yedder se charge de transformer la sentence d'une frappe imparable en pleine lucarne.

1-1 (58e) : Kamara égalise. Après un centre, le ballon reste aux abords de la surface monégasque. Depuis l'angle de la zone de vérité, Kamara décoche une frappe flottante et rasante qui trompe Lecomte. Surpris, le portier français est battu au premier poteau.

L'HOMME DU MATCH

H.Kamara (Reims). Positionné plus haut qu'à l'accoutumée, le Rémois était au four et au moulin dans son couloir gauche. Ses qualités de percussion et de vitesse ont fait mal à la défense monégasque. Récompensé de ses nombreux efforts, il a permis à son équipe d'égaliser et prendre un point.

LES CONSEQUENCES

Monaco reste à l'arrêt. Déjà accroché à Dijon la semaine passée (1-1), l'ASM perd deux points à domicile et laisse la cinquième place à Montpellier. Malgré une fin de première période intéressante suite à l'ouverture du score, les Monégasques ont arrêté de jouer en seconde période et n'ont pas opposé suffisamment de résistance pour espérer tenir jusqu'au coup de sifflet final. Un résultat malvenu puisqu'il laisse l'ASM à sept points du podium avant le derby azuréen la semaine prochaine, avec un déplacement à Nice.

Le Stade de Reims rapporte un point de son déplacement sur le Rocher et peut avoir quelques regrets. S'ils ont tremblé sur une frappe de Baldé sur la barre (14e), les Rémois ont été très peu inquiétés par les attaquants monégasques. Portés vers l'avant malgré les absences de Doumbia et Dia au coup d'envoi, les joueurs de David Guion ont fait preuve de volonté. Avec ce match nul, ils se positionnent à la 7ème place.