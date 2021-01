L1 - Monaco cartonne Lorient (analyse et notes)

Ce mercredi soir, à l'occasion de la 18ème journée de Ligue 1, l'AS Monaco s'est largement imposée sur la pelouse du FC Lorient (2-5). Les hommes de Niko Kovac, encore friables sur le plan défensif, ont su profiter de leur supériorité numérique pour obtenir un succès précieux.

Ligue 1 - 18e Journée Lorient 2 - 51 - 1 Monaco T. Moffi 31'

A. Gravillon 67'

9' A. Disasi

64' A. Golovin

68' K. Volland

78' S. Diop

89' G. Maripán



LE FAIT DU MATCH

Jonathan Delaplace voit rouge au retour des vestiaires et laisse son équipe à dix. La seconde mi-temps vient à peine de reprendre et le FCL se tire une très, très grosse balle dans le pied avec une exclusion directe, et méritée, de son numéro 22, coupable d'avoir retenu Gelson Martins qui filait seul au but (48ème). Un carton rouge qui va tout changer.

LES BUTS

0-1 (9ème) : Monaco prend les devants ! Sur un corner botté depuis le côté droit par Ruben Aguilar, Kevin Volland parvient à dévier le cuir au premier poteau. Bien placé et profitant d'une mauvaise intervention de Jonathan Delaplace, Axel Disasi ne se fait alors pas prier pour envoyer le ballon dans les filets. C'est le troisième but marqué cette saison en Ligue 1 par le défenseur central asémiste.

1-1 (31ème) : Lorient recolle ! À la suite d'une mauvaise relance signée Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana se troue à son tour sur une passe en retrait. Terem Moffi en profite alors pour filer au but. Après avoir dribblé Axel Disasi dans la surface, avec un peu de réussite, l'attaquant lorientais déclenche une frappe de l'extérieur du pied droit qui termine sa course dans les filets. C'est la troisième réalisation inscrite cette saison par le numéro 13 du FCL.

1-2 (64ème) : Monaco repasse en tête ! Sur un corner rapidement joué par Djibril Sidibé, Aleksandr Golovin est trouvé aux abords de la surface lorientaise, à gauche du terrain. Après avoir levé la tête, le milieu de terrain offensif russe déclenche une frappe de l'intérieur du pied droit limpide, qui finit dans le petit filet droit de Paul Nardi. C'est le tout premier but marqué cette saison en Ligue 1 par l'international russe.

2-2 (67ème) : Lorient revient encore ! Le FCL obtient un bon coup-franc, tiré puissamment du pied droit par Armand Laurienté. Vito Mannone, surpris par la trajectoire du cuir, ne peut que repousser le ballon. Andreaw Gravillon a bien suivi et, de près, du plat du pied gauche, glisse le ballon entre les jambes du dernier rempart asémiste. Premier but inscrit en Ligue 1 par le défenseur du FCL.

2-3 (68ème) : Monaco forte tête ! Pas attaqué, Guillermo Maripan se fend d'un très beau centre croisé à destination de Kevin Volland, oublié par Andreaw Gravillon. L'attaquant allemand, dans la surface, réalise alors le geste parfait et place une tête lobée magnifique, qui ne laisse aucune chance à Paul Nardi. C'est le huitième but inscrit cette saison en championnat par l'ancien joueur du Bayer Leverkusen.

2-4 (78ème) : Monaco fait le break ! Sur la gauche du terrain, Aleksandr Golovin réalise un joli numéro avant de centrer devant la ligne de corner pour Kevin Volland, placé à droite de la surface. L'attaquant allemand remet de la tête, dans l'axe, pour Sofiane Diop. De près, le petit milieu de terrain asémiste propulse alors le cuir dans les filets pour mettre fin à tout suspense. C'est le cinquième but marqué en cet exercice 2020-2021 par le numéro 37 des Rouge-et-Blanc.

2-5 (89ème) : Monaco alourdit la marque ! Sur un corner frappé depuis le côté gauche, Aurélien Tchouaméni dévie le cuir, qui file finalement jusqu'à Guillermo Maripan. Le défenseur central chilien conclut de près pour débloquer son compteur but cette saison.

L'HOMME DU MATCH

Aleksandr Golovin (AS Monaco). Le milieu de terrain offensif russe, qui n'avait plus joué depuis le 30 août dernier, a signé un retour tonitruant. Seulement quatre petites secondes après son entrée en jeu, le numéro 17 a fait mouche sur une magnifique frappe enroulée du pied droit qui est allée se loger dans le petit filet opposé de Paul Nardi. Il est ensuite impliqué sur le quatrième et avant-dernier but des Rouge-et-Blanc, auteur de l'avant-dernière passe. Un retour réussi, prometteur, et surtout très important pour un club du Rocher plus que jamais déterminé à accrocher le très haut du tableau.

LES CONSÉQUENCES

Courageux, les Bretons sont parvenus à recoller à deux reprises. Mais l'expulsion de Jonathan Delaplace, déjà fautif sur l'ouverture du score monégasque, a fini par faire très mal au FCL, qui concède donc un lourd revers pour sa première sortie de 2021. Suite à cette défaite, les hommes de Christophe Pélissier reculent à la dix-neuvième place du classement (12 points). Ils tenteront de réagir sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, dès samedi soir (21 heures, Stade Matmut-Atlantique), lors de la 19ème journée de Ligue 1.

Longtemps embêtés par des Lorientais accrocheurs, les joueurs de la Principauté ont finalement su profiter de leur supériorité numérique et technique pour filer vers un large succès. Grâce à cette victoire obtenue sur un score fleuve, les protégés de Niko Kovac grimpent provisoirement à la cinquième place du classement (30 points). Ils chercheront à confirmer ce très bon début d'année lors de la réception du SCO Angers, prévue samedi soir (21 heures, Stade Louis-II), dans le cadre de la 19ème levée.