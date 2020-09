L1 - Monaco dispose logiquement de Nantes (résumé et notes)

À l'occasion de la 3ème journée de Ligue 1, l'AS Monaco a logiquement pris la mesure du FC Nantes (2-1), ce dimanche après-midi au Stade Louis-II.

Ligue 1 - 3e Journée Monaco 2 - 11 - 0 Nantes S. Diop 5'

W. Geubbels 65'

61' L. Blas



Disposés en 4-3-3, les Asémistes ont pris le meilleur départ devant leurs supporters. Sur une action initiée par Gelson Martins, Ruben Aguilar a été trouvé dans le couloir puis a centré au sol vers Sofiane Diop. D'une frappe enroulée du droit, le jeune (20 ans) milieu de terrain a alors fait mouche (1-0, 5ème), s'offrant au passage son tout premier but dans l'élite hexagonale. Parfaitement lancés dans cette partie, les protégés de Niko Kovac ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et ont ensuite flirté à deux reprises avec un break rapide. D'une frappe croisée, Aurélien Tchouaméni a d'abord chatouillé le poteau gauche d'Alban Lafont (12ème). Puis, quelques petites minutes plus tard, Benoît Badiashile, à la réception d'un corner botté par Cesc Fabregas, a placé une reprise du plat du pied gauche qui est venue s'écraser sur la transversale du dernier rempart des Canaris (15ème).

Moses Simon rate une occasion en or

Dominateurs, les Rouge-et-Blanc ont ensuite frôlé la correctionnelle lorsque Randal Kolo Muani, bien servi par Ludovic Blas, a égalisé en force du droit (19ème). Une réalisation finalement refusée par la VAR pour un hors-jeu de position. Bien mieux dans leur rencontre, les Canaris ont à nouveau été menaçants sur une tentative d'Abdoulaye Touré, neutralisée par Radoslaw Majecki (22ème). Les hommes du Rocher, bousculés, ont alors riposté par une volée de la recrue Kevin Volland, détournée main droite par un Alban Lafont vigilant (29ème). Ces quelques occasions passées, le rythme de la partie est retombé, avant de remonter dans les dernières secondes de ce premier acte. Ainsi, Moses Simon a eu une balle d’égalisation à bout portant, mais a envoyé sa tentative au-dessus du but asémiste (45ème). En face, Cesc Fabregas, après un joli numéro terminé par une frappe rasante du droit, a été éconduit par Alban Lafont (45ème+3).

À voir aussi : Le film de Monaco - Nantes

Au retour des vestiaires, les Canaris n'ont pas montré plus que lors du premier acte. WIssam Ben Yedder en a alors profité pour sortir de sa boîte. Après une tentative de la tête hors cadre à la réception d'un centre déployé par Ruben Aguilar (55ème), l'international français a trouvé la base du poteau nantais à l'issue d'un bel enchaînement (58ème). Passé tout près de la correctionnelle, le FCN est finalement parvenu à recoller, contre le cours du jeu. Sur une superbe ouverture de Dennis Appiah, Ludovic Blas a égalisé, en suspension du gauche, en se jetant à bout portant (1-1, 61ème). Une joie qui s'est avérée de courte durée pour les hommes de Christian Gourcuff, qui ont cédé pour la seconde fois de l'après-midi à peine trois grosses minutes plus tard.

Willem Geubbels imite Sofiane Diop

Auteur d'une entrée très, très intéressante, Henry Onyekuru a parfaitement lancé Willem Geubbels dans le dos de Nicolas Pallois. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, pas épargné par les blessures lors des derniers mois et qui venait à peine de faire son entrée en jeu, a conclu l'action d'un piqué avec un peu de réussite (2-1, 65ème). Comme Sofiane Diop, le jeune asémiste a ici débloqué son compteur but en Ligue 1. À nouveau devant au tableau d'affichage, l'ASM a ensuite déroulé son football face à des Canaris dominés dans les grandes largeurs. Cesc Fabregas (70ème), Henry Onyekuru (90ème+1) et Pietro Pellegri (90ème+3) ont tour à tour eu les ballons pour faire un break définitif. En vain. Mais cette deuxième victoire consécutive pour le club princier ne souffre d'aucune contestation et permet aux hommes de Niko Kovac de grimper à la deuxième place du classement (7 points). Le FCN, lui, tombe pour la première fois de l'exercice et recule au dixième rang (4 points).