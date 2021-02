L1 - Monaco enchaine à Nîmes dans un match riche en buts (analyse et notes)

L'AS Monaco s'impose (3-4) face au Nîmes Olympique lors de cette 24ème journée. Dans une rencontre où de nombreuses erreurs auront été commises en défense, l'ASM a su mieux les exploiter et en profite pour se rapprocher du podium. Aleksandr Golovin (3ème, 11ème, 62ème) et Kévin Volland (77ème) sont les buteurs du côté des Monégasques. Lucas Deaux (23ème), Zinédine Ferhat (32ème) et Niclas Eliasson (81ème) sont ceux qui ont trouvé le chemin des filets du côté des Crocodiles.

Ligue 1 - 24e Journée Nîmes 3 - 42 - 2 Monaco L. Deaux 23'

Z. Ferhat 32'

N. Eliasson 81'

3' A. Golovin

12' A. Golovin

62' A. Golovin

77' K. Volland



LE FAIT DU MATCH

Des défenses trop laxistes. L'AS Monaco entame parfaitement ce match en inscrivant deux buts en seulement onze minutes. Si sur son doublé Aleksandr Golovin nous offre deux frappes imparables, les latéraux nîmois peuvent s'en vouloir. À chaque fois, les deux buts viennent du côté gauche avec un Ballo-Touré un peu trop seul pour finir sur un centre au second poteau où l'international russe est à chaque fois libre de tout marquage. Mais alors que le club de la Principauté domine la rencontre et semble se rapprocher d'un troisième but, la défense de l'ASM fait une nouvelle fois des siennes. Zinédine Ferhat profite dans un premier temps d'une défense trop attentiste pour pénétrer dans la surface et servir Lucas Deaux qui est esseulé au point de penalty. C'est ensuite sur une hasardeuse perte de balle à l'entrée de la surface de réparation que les hommes de Niko Kovac concèderont l'égalisation. Des erreurs qui se sont répétées tout le long du match mais c'est finalement la formation de Niko Kovac qui les aura le mieux exploitées et repart avec les trois points.

LES BUTS

0-1 : (3ème) : Monaco ouvre le score ! Après avoir combiné avec Ballo-Touré sur le côté gauche, Sofiane Diop sert le défenseur qui s'est fait oublier par la défense nîmoise. Ce dernier centre et trouve Golovin seul dans la surface. L'international russe reprend le ballon d'une reprise puissante qui termine dans le petit filet droit de Baptiste Reynet !

0-2 : (11ème) : L'ASM fait déjà le break ! Ça vient une nouvelle fois du côté gauche où Ballo-Touré déborde au second poteau puis centre pour Golovin qui est libre de tout marquage. Le Russe contrôle et envoie une frappe puissante malgré l'angle fermé et trouve la lucarne opposée.

1-2 : (23ème) : Nîmes revient au score ! Ferhat déborde sur le côté gauche, s'infiltre dans la surface de réparation et sert en retrait Lucas Deaux qui est seul au point de penalty. Le milieu de terrain prend son temps pour bien se positionner et crucifier Benjamin Lecomte du plat du pied droit !

2-2 (32ème) : Nîmes recolle ! Après une étrange perte de balle aux abords de la surface, Lucas Deaux récupère le ballon et sert Ripart qui frappe sur le poteau. Le cuir revient dans les pieds de Ferhat qui contrôle et enchaine d'un tir limpide du droit et laisse Lecomte sur place.

2-3 (62ème) : Monaco repasse en tête ! Aleksandr Golovin se charge de tirer un coup-franc excentré côté gauche. L'ailier droit monégasque enveloppe son ballon et semble chercher la tête de l'un de ses coéquipiers mais aucun d'entre eux ne coupe la trajectoire et le cuir finit finalement au fond des filets de Baptiste Reynet.

2-4 (77ème) : Monaco se rapproche de la victoire ! Golovin encore lui lance Volland en profondeur qui vient conclure sa course par un très intelligent lobe du pied gauche.

3-4 (81ème) : Nîmes ne lâche rien et réduit le score ! Niclas Eliasson tire un coup-franc aux abords de la surface de réparation et place le ballon en pleine lucarne. Benjamin Lecomte ne peut rien faire sur cette frappe somptueuse.

L'HOMME DU MATCH

Aleksandr Golovin était inarrêtable. L'international russe termine cette rencontre avec un triplé à son actif. Sur chacune de ses réalisations, l'ancien joueur du CSKA Moscou a fait preuve d'une finition chirurgicale mais était globalement injouable sur son côté droit pendant tout le match. L'ailier droit de 24 ans n'a cessé de provoquer la défense nîmoise qui a souvent plié face à sa technique et sa vitesse. Golovin termine la rencontre en lançant parfaitement Kévin Volland qui d'un magnifique petit piqué offre une passe décisive à son coéquipier.

LES CONSÉQUENCES

Le Nîmes Olympique enchaine une troisième défaite consécutive et continue de se rapprocher de la Ligue 2. Les Crocodiles (20èmes, 15 points) restent la lanterne rouge du championnat et comptent désormais sept points de retard sur le premier non-relégable.

Avec sept victoires en sept matchs, l'AS Monaco est la meilleure équipe de cette année 2021. Le club de la Principauté (4ème, 48 points) revient à hauteur du PSG et à deux points du LOSC qui comptent tous les deux encore un match de retard.