L1 - Monaco enchaîne en écrasant Angers (résumé et notes)

Pour ce dernier match de la phase aller, Monaco termine sur une bonne note en s'imposant (3-0) face à Angers SCO. Un succès mérité pour les coéquipiers de Volland qui ont su contrôler le match et qui accrochent le bon wagon.

Ligue 1 - 19e Journée Monaco 3 - 01 - 0 Angers G. Maripán 40'

K. Volland 72'

S. Jovetic 81'



La bonne opération de la journée elle est pour Monaco. En s'imposant (3-0) face au SCO, les monégasque profitent des nuls de Rennes et Marseille pour monter dans le top 4, une juste récompense après un match abouti. Dominateurs en début de match, les hommes de Kovac tombent sur un excellent Bernardoni. L'international espoirs français s'envole pour aller chercher main opposée une frappe croisée de Wissam Ben Yedder (6ème). Monaco continue de monopoliser le ballon, mais se heurte au bloc des angevins qui se montrent eux aussi dangereux par l'intermédiaire de Diony. Après une percée de Traoré, l'attaquant du SCO envoie une frappe du gauche à ras de terre détournée en corner par Lecomte (21ème). Le gardien du club princier se montre décisif pour son retour. Le reste de ce premier acte est toujours à l'avantage de Monaco qui peine tout de même à se montrer dangereux jusqu'à la 40ème minute. À la suite d'un corner, Gelson Martins est trouvé côté droit, son centre en retrait est repris par Diop dont la frappe atterri dans les pieds de Maripan qui pousse le ballon au fond des filets tel un renard des surfaces pour l'ouverture. Le deuxième but du chilien cette semaine, après celui à Lorient, permet à l'ASM de rentrer aux vestiaires avec l'avantage au tableau d'affichage.

Monaco gère et accentue son avance

La seconde période est beaucoup moins rythmée, aucune occasion à signaler jusqu'à ce que Badiashile trouve une passe lumineuse dans l'intervalle pour Caio Henrique. Bien lancé côté gauche, le brésilien lève la tête et centre au second poteau où Volland coupe la trajectoire du ballon pour faire le break (72ème). C'est le neuvième but de l'allemand cette saison. À dix minutes du terme, Fofana va gratter un ballon au milieu du terrain. Jovetic hérite du cuir et trouve un relai avec Volland. Fraîchement entré en jeu, l'attaquant monténégrin termine du pointu devant Bernardoni. Ce but valide le succès monégasque, mérité au vue de la physionomie du match. Les joueurs du Rocher enchaînent donc une deuxième victoire de rang après le succès (2-5) à Lorient et grimpent à la quatrième place du classement avec 33 points. Pour Angers pas de deuxième exploit, après leur victoire surprise (0-2) à Lille, les angevins s'inclinent pour la première fois en 2021 mais restent à une excellente 7ème place.