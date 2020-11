L1 - Monaco enchaine face à Nîmes (analyse et notes)

L'AS Monaco confirme sa bonne forme actuelle avec une quatrième victoire (3-0) consécutive face au Nîmes Olympique. Les Monégasques ont déroulé après l'expulsion de Lucas Deaux (69ème). Sofiane Diop, Gelson Martins et Kévin Volland sont les buteurs de la rencontre.

Ligue 1 - 12e Journée Monaco 3 - 01 - 0 Nîmes S. Diop 19'

Gelson Martins 75'

K. Volland 77'



LE FAIT DU MATCH

Un carton rouge contestable. Si la domination de l'AS Monaco sur cette rencontre n'est pas à contester, le carton rouge pour Lucas Deaux en seconde période l'est un peu plus. Alors que depuis le début de la seconde mi-temps les Nîmois s'étaient enfin décidés à élever leur niveau de jeu, les Crocodiles ont été réduits à dix pendant leur temps fort. Le semelle du milieu de terrain du Nîmes Olympique avait effectivement touché le mollet de Sofiane Diop, mais alors qu'Antony Gautier avait sanctionné initialement l'ancien guingampais d'un carton jaune, il a changé d'avis en consultant le VAR. Cependant, on a pu voir sur les images de Téléfoot que l'arbitre de la rencontre n'avait pas l'action en entier. Lucas Deaux touche Sofiane Diop après que son pied roule sur le ballon. Une sanction donc plutôt sévère qui a été suivie quelques minutes plus tard de deux buts monégasques.

LES BUTS

1-0 (19ème) : Monaco ouvre le score ! Aguilar centre dans la boite, Patrick Burner repousse le ballon de la tête dans l'axe et le renvoie sur Sofiane Diop. Le milieu offensif de 20 ans contrôle à l'entrée de la surface et envoie une puissante demie-volée du pied droit qui vient se loger dans le petit filet de Baptiste Reynet.

2-0 - (75ème) : Aguilar encore lui adresse un nouveau centre dans la surface nîmoise. Cette fois-ci, il trouve la tête de Gelson Martins qui s'était élevé au-dessus de tous les défenseurs nîmois et double la mise pour les Monégasques.

3-0 - (76ème) : Nîmes est au fond du trou. Quelques secondes après le but de Gelson Martins, Kévin Volland crucifie les Crocodiles. Wissam Ben Yedder rentre dans la surface et sert à ras de terre l'attaquant allemand. L'ancien numéro neuf du Bayer Leverkusen glisse du plat du pied gauche le ballon entre les jambes de Baptiste Reynet.

L'HOMME DU MATCH

Sofiane Diop prend le contrôle du jeu. Positionné initialement sur le côté droit de l'attaque, le milieu monégasque a souvent repiqué dans l'axe pour être le meneur de jeu de l'ASM. Un rôle qui lui allait à merveille cet après-midi. L'ancien joueur du Stade Rennais a alimenté ses coéquipiers en distillant d'excellents ballons pour les attaquants de la Principauté. À seulement 20 ans, Sofiane Diop a livré une prestation sérieuse et remplie de maturité. Il a même été décisif en ouvrant le score pour les siens d'une superbe demi-volée depuis l'entrée de la surface (19ème). Sur un centre venu de la droite, l'international U20 français aurait pu se voir attribuer une passe décisive si Volland n'avait pas manqué son face à face avec le portier du Nîmes Olympique (53ème).

LES CONSÉQUENCES

Cette nouvelle victoire permet à l'AS Monaco de se rapprocher du podium (4ème, 23 points) en attendant la rencontre de Lille face à Saint-Etienne ce dimanche soir.

Le Nîmes Olympique s'incline mais termine ce week-end en dehors de la zone rouge (15ème, 11 points). Les Crocodiles se rapprochent toutefois dangereusement de la place de barragiste. Seulement 3 points séparent les Nîmois de la 17ème place.