L1 - Monaco - Montpellier : les compos probables

L'AS Monaco reçoit ce dimanche après midi le Montpellier Hérault Sporting Club dans le cadre de la 7ème journée de Ligue 1. Respectivement 6ème et 7ème au classement et à égalité de points, les deux équipes espèrent s'imposer pour profiter du faux pas de Rennes et mettre la pression à Lille et Lens juste devant.

Alors que ce vendredi 8 joueurs étaient annoncés positifs au Covid-19 du côté de Montpellier, finalement seul Pedro Mendes sera absent. Mihailo Ristic est quant à lui forfait à cause d'une blessure survenue pendant la trêve internationale avec la Serbie. Michel Der Zakarian testé positif au coronavirus ne sera pas du déplacement, ce sera Pascal Bails qui prendra place sur le banc ce dimanche. Niko Kovac sera en revanche bien présent et a convoqué un groupe de 21 joueurs. Djibril Sidibé plus convoqué depuis 2 matchs fait son retour dans le groupe.

Ligue 1 - 7e Journée

AS MONACO - MONTPELLIER

Monaco : Lecomte - Aguilar, Matsima, Badiashile, Jorge - Fofana, Fàbregas, Tchouameni - Volland, Ben Yedder, Jovetic

Montpellier : Omlin - Hilton, Congré, Cozza - Souquet, Ferri, Le Tallec, Ristić, Savanier - Laborde, Delort