L1 - Monaco pète les plombs, Nîmes en profite (analyse et notes)

Le Nîmes Olympique s'offre le scalp de l'AS Monaco. Bien aidés par les deux expulsions monégasques à la demi-heure de jeu, les Crocos ont fait le boulot en deuxième mi-temps pour obtenir un succès précieux dans la lutte pour le maintien (3-1).

Ligue 1 - 22e Journée Nîmes 3 - 11 - 1 Monaco F. Miguel 27'

R. Philippoteaux 62'

P. Martinez 79'

13' W. Ben Yedder



LE FAIT DU MATCH

Monaco voit rouge. A la demi-heure de jeu, Tiémoué Bakayoko est coupable d'une vilaine semelle sur la cheville de Romain Philippoteaux. Après avoir hérité d'un carton jaune, le milieu de terrain est finalement exclu après appel de l'arbitrage vidéo. De quoi faire craquer les Monégasques, qui s'emportent contre M.Lesage. Gelson Martins, le plus virulent, bouscule même l'homme en jaune et écope, lui aussi, d'un carton rouge.

LES BUTS

0-1 (11ème) : Fofana profite d'un mauvais alignement de la défense nîmoise pour lancer en profondeur Wissam Ben Yedder. L'attaquant français, couvert par Martinez, résiste au contact du défenseur et pique le ballon au dessus de Paul Bernardoni.

1-1 (27ème) : après un contre favorable, Ferhat s'emmène le ballon dans la surface par la droite. Son centre à ras de terre n'est pas repris par Roux, au duel avec Henrichs. L'Algérien récupère alors le ballon et peut remettre dans l'axe à Miguel, qui n'a plus qu'à la pousser au fond.

2-1 (62ème) : sur la gauche, Philippoteaux revient vers l'intérieur en déposant Youssouf Fofana. L'attaquant envoie finalement un missile pied droit dans la lucarne opposée de Benjamin Lecomte.

3-1 (79ème) : Pablo Martinez délivre les Costières. Sur un corner bien frappé par Ferhat, Nolan Roux, au duel avec Maripan, pousse le Monégasque à la faute. Le défenseur prolonge le ballon au second poteau et Martinez -plus rapide qu'Henrichs- le pousse au fond des filets.

L'HOMME DU MATCH

Romain Philippoteaux (Nîmes) : le milieu offensif des Crocos était dans tous les bons coups ce soir. Avec un but inscrit, un carton rouge provoqué (qui va même amener au second rouge), Philippoteaux a apporté le danger sur les cages adverses à l'image de l'énorme parade de Lecomte (67ème) sur une nouvelle frappe lointaine.

LES CONSÉQUENCES

Monaco sombre encore. Le nouvel entraîneur de l'AS Monaco, Robert Moreno, ne parvient toujours pas à remporter sa première victoire dans l'élite. Bien partie après l'ouverture du score de Ben Yedder en début de match, l'ASM a craqué après l'égalisation nîmoise. Les deux cartons rouges (logiques) n'ont clairement pas aidé les Monégasques, 13èmes de L1 ce soir.

Côté Nîmois, cette victoire fait énormément de bien au moral. Les hommes de Bernard Blaquart ont su trouver la faille en seconde mi-temps pour gratter trois points précieux dans la lutte pour le maintien. En effet, les Crocos, toujours 19èmes, restent au contact de Dijon, vainqueur de Brest, mais prennent surtout 5 points d'avance sur Toulouse, dernier.