L1 - Monaco prend l'eau face à Strasbourg (analyse et notes)

Comme la saison passée, l'AS Monaco s'est inclinée à domicile face à Strasbourg (1-3), lors de la 21ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 21e Journée Monaco 1 - 30 - 1 Strasbourg S. Jovetic 86'

40' L. Ajorque

66' A. Thomasson

74' S. Mitrovic



LE FAIT DU MATCH

Strasbourg dicte sa loi. Le Racing commence à sérieusement apprécier ce déplacement annuel sur le Rocher. Déjà vainqueur 5 buts à 1 à Louis II la saison passée, les troupes de Thierry Laurey ont de nouveau pris les trois points dans ce stade, et ce de manière fort logique. Privés de ballon en début de match, les Alsaciens n'ont pas été inquiétés et ont défendu intelligemment. Ils sont peu à peu ressortis pour aller porter le danger sur les buts adverses. Réalistes, ils ont ouvert le score sur l'une de leurs rares occasions. Au retour des vestiaires, ils ont pris le contrôle du match et ont logiquement aggravé le score. Malgré un but concédé en fin de rencontre, les Strasbourgeois ont parfaitement négocié ce 5ème déplacement de suite.

LES BUTS

0-1 (40e) : Strasbourg surprend Monaco ! Sur le côté droit, Bellegarde, Thomasson et Zohi jouent en triangle. Le dernier cité dépose Maripan puis centre au sol. Au premier poteau, Ajorque jaillit devant Henrichs et envoie le ballon au fond des filets.

0-2 (67e) : Thomasson fait le break ! Au niveau de la ligne médiane, Bellegarde élimine Henrichs sur son contrôle de balle et lance ensuite Sissoko dans le couloir gauche. Celui-ci centre en retrait vers Thomasson qui manque un peu son contrôle dans la surface mais parvient à enchaîner d'un tir croisé, hors de portée de Lecomte.

0-3 (73e) : Strasbourg corse l'addition ! Sur un corner obtenu par Zohi, Thomasson dépose le cuir sur la tête de Mitrovic à hauteur du point de penalty. Le capitaine strasbourgeois prend le dessus sur Jovetic et trouve la lucarne de Lecomte.

1-3 (86e) : Jovetic sauve l'honneur ! Suite à une mauvaise relance de Djiku, Ben Yedder décale Jovetic aux confins de la surface de réparation. L'attaquant monégasque réalise un crochet vers l'intérieur et prend sa chance. Son tir au ras du sol trompe Sels au premier poteau.

L'HOMME DU MATCH

A.Thomasson (Strasbourg). Le milieu strasbourgeois a dicté le tempo de cette partie. Buteur puis passeur décisif, il a fait preuve d'une grosse activité (15 duels joués, 11 gagnés, 4 dribbles réussis sur 5, 5 centres) et a mis ses coéquipiers dans des situations idéales, à l'image de son corner déposé sur la tête de Mitrovic.

LES CONSEQUENCES

Battu à domicile par le PSG la semaine passée (1-4), l'AS Monaco enchaîne un second revers de rang à la maison, cette fois-ci contre Strasbourg. Sans idée offensivement, à l'image d'un Wissam Ben Yedder très discret ce samedi, les Monégasques n'ont quasiment jamais inquiété Sels à l'exception d'un bon déboulé d'Henrichs en début de match (7e) et une tête de Maripan sur corner (39e). Monaco enregistre sa huitième défaite de la saison en Ligue 1 et glisse de nouveau dans la seconde partie de tableau (12e).

Après sa défaite dans le derby de l'Est (1-0), Strasbourg a parfaitement réagi en livrant un match plein en Principauté. De nouveau en déplacement, le cinquième de suite toutes compétitions confondues, les Strasbourgeois ont géré ce match d'une main de maître. Ils ont su contenir les Monégasques pour ne pas se mettre en danger et ont fait preuve d'efficacité dans le secteur offensif. Leur succès est logique et mérité. Il leur permet de grimper à la 7ème place.