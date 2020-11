L1 - Monaco - PSG : le groupe parisien avec Neymar et Mbappé

La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi et pour cette occasion le Paris Saint-Germain se déplace à Monaco dans le cadre de la 11ème journée (21 heures, Stade Louis-II). Thomas Tuchel a convoqué un 21 joueurs pour cette rencontre face aux Monégasques. Neymar et Kylian Mbappé font notamment leur retour dans le groupe mais plusieurs joueurs manquent tout de même à l'appel. Juan Bernat, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Ander Herrera et Thilo Kherer ne seront pas du voyage à cause de pépins physiques. Mauro Icardi et Marco Verratti sont quant à eux toujours en phase de reprise.

(FT)

LE GROUPE DU PARIS SAINT-GERMAIN

Navas, Rico, Letellier - Marquinhos, Diallo, Kimpembe, Florenzi, Dagba, Bakker, Kurzawa - Danilo, Fadiga, Paredes, Pembélé, Rafinha, Ruiz - Di Maria, Kean, Mbappé, Neymar, Sarabia