L1 - Monaco - PSG : les compos probables

L'AS Monaco et le Paris Saint-Germain s'affronte au Stade Louis-II ce vendredi soir à 21 heures dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Les Monégasques devront se passer de leur meilleur buteur Wissam Ben Yedder qui a été testé positif au Covid-19 ainsi que Ruben Aguilar qui suspendu pour la rencontre. Benjamin Lecomte et Aleksandr Golovin sont quant à eux blessés. Du côté du PSG, malgré les retour de Neymar et Mbappé, Thomas Tuchel devra composer sans Juan Bernat, Julian Draxler, Mauro Icardi, Marco Verratti, Idrissa Gueye et Thilo Kherer qui connaissent tous différents pépins physiques.

Ligue 1 - 11e Journée

AS MONACO - PARIS SAINT-GERMAIN

Monaco : Mannone - Sidibé, Disasi (cap), Badiashile, Caio Henrique - Diop, Tchouaméni, Fofana, Martins - Volland, Geubbels

PSG : Navas - Dagba, Diallo, Kimpembe (cap), Kurzawa - Danilo, Herrera, Rafinha - Di Maria, Kean, Mbappé