L1 - Monaco-PSG : les compos sont connues

Les compositions officielles du choc entre Monaco et le PSG sont tombées. Côté monégasque, pas de changement par rapport à l'équipe qui est allée décrocher le nul au Parc des Princes dimanche dernier (3-3).

Thomas Tuchel, en revanche, a décidé d'intégrer les jeunes Colin Dagba et Tanguy Kouassi à sa composition de départ. Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa suppléent respectivement Marquinhos et Juan Bernat, tandis que les quatre fantastiques (Neymar, Icardi, Mbappé, Di Maria) sont alignés en attaque. Le coup d'envoi de cette rencontre, match en retard de la 15e journée, sera donné à 21h au Stade Louis-II.

AS MONACO - PARIS ST-GERMAIN

Monaco : Lecomte - Henrichs, Glik (C), Maripan, Ballo-Touré - Fabregas, Bakayoko, Golovin - G.Martins, Ben Yedder, K.Balde.

PSG : Navas - Dagba, T.Silva (C), Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Kouassi - Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar.