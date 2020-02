L1 - Monaco ralenti par Dijon (résumé et notes DFCO-ASM)

Ce samedi soir, le Dijon FCO et l'AS Monaco se sont quittés dos à dos (1-1), lors de la 26ème journée de Ligue 1. Un résultat de parité qui devraient laisser des regrets dans les deux camps puisque le DFCO comme l'ASM ont eu les ballons pour s'imposer.

Ligue 1 - 26e Journée Dijon 1 - 10 - 0 Monaco Baldé 56'

79' G. Maripán



Invaincu lors de ses dix dernières réceptions en Ligue 1, le club bourguignon connaissait une entame de match compliquée. À la suite d'un choc dans le rond central avec Benoît Badiashile, Mounir Chouiar se blessait à la cheville et était contraint de quitter ses partenaires de manière très précoce (6ème). De son côté, l'AS Monaco, disposée en 4-3-3, affichait un visage intéressant. Sur un coup-franc botté du pied droit, Wissam Ben Yedder flirtait même avec l'ouverture du score (9ème). Le DFCO réagissait et Julio Tavares, sur un centre de Mama Baldé, répondait aux Asémistes (13ème). Les protégés de Robert Moreno se montraient toutefois les plus menaçants dans ce premier acte. Ainsi, Islam Slimani, sur un bon décalage de Stevan Jovetic, décochait une frappe enroulée du droit qui contraignait Alex Runarsson à une très belle parade (27ème). Le rythme de cette partie retombait ensuite, avec de multiples petites fautes de part et d'autre qui n'aidaient pas à emballer le jeu. Seul Stephy Mavididi, d'une tentative du pied gauche près de la surface (41ème), se signalait avant la pause.

Les gardiens brillent et préservent le nul

Après la reprise, les vingt-deux acteurs repartaient sur un rythme lent. La première occasion de ce second acte était à mettre au crédit des joueurs du Rocher. Bien décalé par une talonnade de Wissam Ben Yedder, Islam Slimani parvenait à se défaire avec un subtil crochet extérieur d'Alex Runarsson, sorti à son encontre, mais n'arrivait pas à attraper le cadre sur sa frappe du droit en angle fermé (55ème). Un des tournants du match puisque le DFCO ouvrait la marque sur l'action suivante. Après une grossière perte de balle d'Adrien Silva proche de sa surface, Mama Baldé se défaisait de Guillermo Maripan d'un petit pont avant de tromper Benjamin Lecomte, également entre les jambes, d'une frappe du droit à ras de terre (1-0, 56ème). Fautif sur le but, le défenseur central chilien se rattrapait un peu plus tard en poussant le cuir dans les filets, du droit, à la suite d'une tête d'Islam Slimani sauvée sur la ligne par Alex Runarsson (1-1, 79ème). Revigorés par cette égalisation, les Asémistes continuaient de pousser et Fodé Ballo-Touré puis Islam Slimani flirtaient avec le but de la victoire (82ème). Le DFCO avait lui aussi l'occasion de l'emporter mais Julio Tavares, lancé à la limite du hors-jeu, perdait son duel de la dernière seconde face à un Benjamin Lecomte décisif (90ème+2). Suite à ce score de parité, le DFCO grimpe au 17ème rang (27 points), tandis que l'AS Monaco reste à la 5ème place du classement (39 points).