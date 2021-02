L1 - Monaco s'impose dans le derby face à Nice et poursuit sa série (résumé et notes)

En l'emportant (2-1) face à l'OGC Nice, l'AS Monaco s'est adjugé le 100ème derby de l'Histoire de la Côte d'Azur. Grâce à un doublé de Ben Yedder, les joueurs du Rocher enchaînent une sixième victoire de rang.

Ligue 1 - 23e Journée Monaco 2 - 11 - 0 Nice W. Ben Yedder (P.) 28'

W. Ben Yedder 51'

47' P. Lees Melou



Monaco est irrésistible. Ce soir, dans le cadre de la 23ème journée de L1, les hommes de Kovac ont pris le meilleur sur Nice au terme d'un match maîtrisé et préservent ainsi leur invincibilité en 2021. Le match débute fort pour l'ASM et Ben Yedder met Benitez à contribution dès l’entame, mais la frappe de l’attaquant de l’Équipe de France est trop écrasée (6ème). Le capitaine monégasque va avoir une deuxième grosse occasion au quart d’heure de jeu. Sur une remise de Volland, Ben Yedder crochète le portier niçois et place une astucieuse talonnade qui termine dans le petit filet (15ème). Après deux échecs, le numéro 9 va finalement ouvrir le score peu avant la demi-heure de jeu. Sur un pénalty obtenu par Caio Henrique, Ben Yedder prend Benitez à contre pied (29ème). Le reste de cette première période est totalement à l’avantage des locaux. Les joueurs du GYM eux, multiplient les fautes d’anti-jeu et récoltent trois cartons jaune avant la pause.

Ben Yedder, prince de Monaco

Inoffensifs dans ce premier acte, les niçois vont égaliser des le retour des vestiaires sur leur première frappe cadrée. Maolida profite de la glissade de Caio Henrique pour envoyer une lourde frappe sur le poteau gauche de Lecomte, mais le ballon revient sur Lees-Melou qui termine dans le but vide (47ème). Rapidement repris, Monaco ne va pas tarder à réagir pour repasser devant. Sur un coup-franc obtenu par Diop, Ben Yedder combine avec Sidibe et Volland avant de catapulter le ballon dans le but de Benitez impuissant (51ème). L'ASM se contente ensuite de gérer, mais va tout de même se procurer quelques situations. À dix minutes du terme, Fofana mène le contre et décale Aguilar sur la droite. Le centre en retrait du français et repris par Golovin dont la frappe s'écrase sur la barre (80ème). Monaco pousse mais ne parvient pas à faire le break. Suite à un coup-franc, Aguilar place une volée parfaitement repoussée par Benitez (86ème). Le portier argentin va préserver l'espoir jusqu'au bout en s'interposant une nouvelle fois devant Jovetic dans le temps additionnel, mais les efforts du gardien seront vains. Monaco s'impose logiquement dans ce derby et reste quatrième au classement avec 45 points au compteur. Pour Nice, la galère se poursuit. Le GYM est 14ème et a en plus perdu Jeff Reine-Adélaïde sur une grave blessure au genou.