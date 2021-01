L1 - Monaco s'impose et plonge l'OM en pleine crise (analyse et notes)

L'AS Monaco enchaine une quatrième victoire consécutive contre l'OM lors de cette 21ème journée de Ligue 1 (3-1). Après une bonne entame de match, les Marseillais se sont écroulés et les hommes de Niko Kovac ont su en profiter. Guillermo Maripán (47ème), Aurélien Tchouaméni (75ème) et Stevan Jovetic (91ème) sont les trois buteurs Monégasques. Nemanja Radonjic (12ème) est le seul à avoir trouvé le chemin des filets du côté des Olympiens.

Ligue 1 - 21e Journée Monaco 3 - 10 - 1 Marseille G. Maripán 47'

A. Tchouaméni 75'

S. Jovetic 91'

12' N. Radonjic



LE FAIT DU MATCH

Il n'y avait pas corner. À un quart d'heure de la fin du match, Valère Germain et Wissam Ben Yedder se disputent le ballon le long de la ligne de sortie de but marseillaise. Alors que l'international français s'emmêle les pinceaux et fait sortir le ballon, l'arbitre de la rencontre indique le poteau de corner. Un coup de pied de coin qui permettra à l'AS Monaco de reprendre l'avantage et de sceller le destin des joueurs de l'OM. Un but qui fera parler ces prochains jours sur la Canebière.

LES BUTS

0-1 (12ème) : L'OM ouvre le score ! Sur un superbe ballon en profondeur de Caleta-Car depuis son camp, Nemanja Radonjic part dans le dos de Maripán et laisse sur place le défenseur monégasque. L'international serbe vient se présenter face à Benjamin Lecomte et trompe le portier en ouvrant son pied et plaçant son ballon dans le petit filet.

1-1 (47ème) : Égalisation de l'AS Monaco ! Sur un corner tiré de la droite vers la gauche, Golovin dépose le ballon sur la tête de Guillermo Maripán. Le Chilien profite de la glissade d'Alvaro pour remporter son duel aérien et placer le ballon dans la lucarne de Steve Mandanda qui est battu.

2-1 (75ème) : L'AS Monaco prend l'avantage ! Sur un corner tiré de la gauche vers la droite, Golovin encore lui vient placer le ballon au point de penalty. Aurélien Tchouaméni, complètement libre de tout marquage, vient tranquillement placer sa tête dans les cages vides suite à une sortie désastreuse de Mandanda.

3-1 (91ème) : L'AS Monaco fait le break ! L'arbitre de la rencontre siffle un coup-franc à l'entrée de la surface, légèrement excentré sur le côté droit. Jovetic se charge de le tirer et place une frappe côté gardien surpuissante qui vient se loger sous la barre transversale de Steve Mandanda.

L'HOMME DU MATCH

Duje Caleta-Car, le dernier rempart. L'Olympique de Marseille a passé le quasi-totalité de cette rencontre à subir et la défense phocéenne a été par conséquent très souvent mise à contribution. Parmi l'arrière-garde olympienne, l'international croate a multiplié les duels et les a tous remportés (5 sur 5). Le défenseur de l'OM s'est même offert une magnifique passe décisive sur l'ouverture du score olympienne. Une excellente prestation qui n'aura pas empêché le club phocéen de s'incliner face à l'ASM.

LES CONSÉQUENCES

L'AS Monaco remporte trois précieux points et continue sa folle remontée au classement. En restant invaincus depuis le début de cette nouvelle année, les hommes de Niko Kovac (4èmes, 39 points) mettent la pression sur leurs concurrents aux places européennes et reviennent à un seul point du podium.

L'Olympique de Marseille poursuit sa série négative avec une troisième rencontre consécutive sans victoire en Ligue 1. Les Phocéens continuent de dégringoler au classement (6èmes, 32 points) et pourraient compter onze points de retard sur le troisième selon le résultat de l'Olympique Lyonnais face à Saint-Etienne dimanche.